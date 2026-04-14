Инцидент на Кипру: Снаге кипарских Турака упале у зону раздвајања

14.04.2026 08:54

Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Забиљежен је неовлаштени улазак безбједносних снага кипарских Турака у зону раздвајања на Кипру, саопштено је из Мировне мисије Уједињених нација на Кипру /УНИЦИП/.

УНФИЦИП прати ситуацију на платоу Пила и појачао је патроле, те одржава видљиво присуство на терену након што је уочен неовлаштени улазак у зону под контролом УН, објавиа је Мисија на "Иксу".

Мртав пијан прије 10 ујутру: Полиција зауставила возача, а онда услиједио шок

Додаје се да Мисија активно сарађује са свим релевантним странама како би се обновио статус кво и спријечиле активности које би могле негативно утицати на мир и стабилност у том подручју.

Кипар је подијељен на грчки и турски дио након турске инвазије 1974. године, а 1983. је једнострано проглашена такозвана Турска Република Сјеверни Кипар, коју признаје само Анкара.

