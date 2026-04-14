Пакистан предлаже још једну рунду преговора између САД и Ирана

Пакистан предлаже да буде домаћин још једне рунде преговора између САД и Ирана

Пакистан је предложио да се у наредним данима, прије истека двонедељног примирја, у Исламабаду одржи други круг преговора између Сједињених Америчких Држава и Ирана, саопштила су два пакистанска званичника.

Званичници, који су говорили под условом анонимности, казали су да одлука о томе гдје ће се потенцијални наредни преговори одржати зависити од тога да ли ће САД или Иран затражити другу локацију, преноси АП.

Један од званичника је рекао да су, упркос томе што су завршени без споразума, први разговори, који су одржани протеклог викенда о постизању трајног мира, били дио текућег дипломатског процеса, а не једнократни подухват.

Генерални секретар либанске милитантне групе Хезболах Наим Касем изјавио је синоћ да та група коју подржава Иран апсолутно одбацује мировне преговоре између Израела и Либана који би требало да се одрже данас у Вашингтону.

Касем је затражио од либанског предсједника Жозефа Ауна и премијера Навафа Салама да одустану од преговора, у којима ће посредовати Сједињене Америчке Државе, тврдећи да су израелски напади на Либан настављени уз подршку САД, пренио је Скај њуз.

Такође је истакао да Хезболах верује да је прави циљ Израела да анектира Либан у оквиру пројекта "Велики Израел", политичке и вјерске идеологије према којој већина Блиског истока треба да буде дио државе Израел.

Амбасадор Ирана у Уједињеним нацијама Амир Саид Иравани изјавио је да Техеран захтијева ратну одштету од Бахреина, Саудијске Арабије, Катара, УАЕ и Јордана због учешћа у рату САД и Израела против Ирана.

- Ових пет земаља су својим незаконитим дјелима прекршиле своје обавезе према Исламској Републици Иран по међународном праву. Оне морају у потпуности надокнадити штету нанесену Исламској Републици Иран, укључујући исплату надокнаде за сву материјалну и моралну штету насталу услед њихових међународно незаконитих дјела - рекао је Иравани, преноси Тасним.

Документ са овим захтјевом је упућен генералном секретару Уједињених нација Антонију Гутерешу и председнику Савета безбједности УН, чију функцију Бахреин обавља овог мјесеца. Иравани је навео да поменуте државе не само да су обезбиједиле своју територију за агресију против Ирана, већ су у неким случајевима и директно учествовале у "илегалним оружаним нападима усмјереним на цивилне мете" Исламске Републике Иран.

Висока представница ЕУ за спољну политику и безбједност Кала Калас осудила је синоћ на сједници Савјета безбједности Уједињених нација слом међународног права на Блиском истоку и у Украјини.

Она је упозорила да се свијет тренутно налази у најтежој ситуацији од Другог свјетског рата. Калас је упозорила да ескалација кризе на Блиском истоку гура глобални поредак и енергетска тржишта на ивицу пропасти, пренио је Политико.

- Заједно, кризе у Европи и на Блиском истоку представљају најјаснији знак напуштања старих правила, укључујући и Повељу УН - навела је Калас.

Она је рекла да је крхко примирје на Блиском истоку неизвјесно, али да омогућава преко потребну прилику за преговоре.

Ирански амбасадор при Уједињеним нацијама Амир Саид Иравани изјавио је да америчка блокада око иранских лука представља "тешко кршење" суверенитета те земље, усред крхког примирја.

Званичници администрације америчког предсједника Доналда Трампа интерно разговарају о детаљима потенцијалног другог, директног састанка са иранским званичницима пре истека прекида ватре између Вашингтона и Техерана следеће седмице, уколико се укаже прилика, изјавио је добро обавештен извор за Си-Ен-Ен.

У понедељак у 16 часова по средњеевропском времену почела је америчка блокада Ормуског мореуза - виталног нафтног поморског пута. Онемогућен је прилаз страних бродова иранским лукама, док бродови из лука које нису иранске - неће бити ометани, саопштила је америчка војска.

Тако је остварена пријетња америчког предсједника Доналда Трампа после неуспјелих маратонских америчко-иранских преговора у Пакистану.

- Иранска морнарица је на дну мора, уништено је 158 бродова. Мање јуришне бродове нисмо гађали, јер нису велика пријетња. Упозоравам - ако се било који од тих бродова приближи нашој блокади - биће елиминисан - поручио је Трамп на друштвеној мрежи Трут.

Иран одговара упозорењем.

- Амерички бродови који покушају да блокирају иранске луке биће послати на дно мора - рекао је члан иранског Комитета за спољну политику и националну безбједност.

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су да је више од 250 оперативаца Хезболаха убијено током претходне недјеље у либану, укључујући и неколико високих команданата.