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Сара Јо и Алексеј Бјелогрлић раскинули: Глумац је откачио, испливала шокантна порука

Аутор:

АТВ
14.06.2026 09:52

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Aleksej Bjelogrlić i Sara Jo
Фото: YouTube/printscreen

Пјевачица Сара Јо и глумац Алексеј Бјелогрлић наводно су раскинули, пишу домаћи медији.

У домаћим медијима испливала је преписка у којој наводно Бјелогрлић пише да са пјевачицом није у вези већ двије недјеље.

"Хаха, каква Сара, било па прошло, готово већ двије недјеље... Заборави то што медији причају, стара прича. Значи узећу то као одговор да може", наводи се у поруци коју је објавио "Курир" и за коју пишу да је послао Алексеј Бјелогрлић.

Она оставила кореографа

Подсјећамо, Сара Јо прекинула је недавно петогодишњу везу са кореографом Жигом Сотларом.

Након пет година забављања, љубавна прича за коју су многи мислили да ће крунисати браком доживјела је крах.

Сара Јо је ставила тачку на везу са Жигом, а како су примјетили фанови на мрежама пјевачица и даље прати свог, сада већ бившег дечка, док је он њу отпратио са Инстаграма, преноси Телеграф

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Тагови :

Алексеј Бјелогрлић

Sara Jo

Пјевачица

глумац

Љубавна веза

раскид везе

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