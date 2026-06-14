Сара Јо и Алексеј Бјелогрлић раскинули: Глумац је откачио, испливала шокантна порука

Аутор:АТВ
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Пјевачица Сара Јо и глумац Алексеј Бјелогрлић наводно су раскинули, пишу домаћи медији.
У домаћим медијима испливала је преписка у којој наводно Бјелогрлић пише да са пјевачицом није у вези већ двије недјеље.
"Хаха, каква Сара, било па прошло, готово већ двије недјеље... Заборави то што медији причају, стара прича. Значи узећу то као одговор да може", наводи се у поруци коју је објавио "Курир" и за коју пишу да је послао Алексеј Бјелогрлић.
Подсјећамо, Сара Јо прекинула је недавно петогодишњу везу са кореографом Жигом Сотларом.
Након пет година забављања, љубавна прича за коју су многи мислили да ће крунисати браком доживјела је крах.
Сара Јо је ставила тачку на везу са Жигом, а како су примјетили фанови на мрежама пјевачица и даље прати свог, сада већ бившег дечка, док је он њу отпратио са Инстаграма, преноси Телеграф
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