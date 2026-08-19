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Каран: Преображење Господње празник вјере и духовне обнове

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 09:42

Коментари:

2
предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је, поводом крсне славе - Преображења Господњег, честитке граду Требиње и Саборном храму Светог Преображења Господњег, те градовима Добој и Прњавор, истакавши да се у овом празнику духовне обнове огледају снага вјере, наде и заједништва.

Овај велики празник предсједник Српске је честитао и свештенству и вјерном народу у Требињу, уз жељу да овај велики хришћански празник проведу у миру, здрављу, радости и духовном благостању.

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Каран је нагласио да се у празнику Преображења Господњег огледају снага вјере, љубави и наде, као и непролазне вриједности које су кроз вјекове његоване у Требињу и Херцеговини.

Према његовим ријечима, Требиње је град богате духовне и културне традиције, који са поносом чува своје насљеђе и истовремено гради будућност.

- Нека Преображење Господње буде симбол обнове, напретка и нове снаге за све који радом и преданошћу доприносе развоју Требиња - навео је Каран.

Искрене честитке упутио је и свим грађанима Добоја, уз жељу да овај велики хришћански празник донесе мир, здравље, љубав и благостање у сваки дом.

Каран је нагласио да Преображење Господње, као празник духовне обнове, подсјећа нас на важност вјере, наде и заједништва, на вриједности које окупљају и дају снагу да заједно градимо бољу и просперитетнију будућност.

- Нека крсна слава буде прилика да се с поносом осврнемо на све што је град Добој постигао, али и да с вјером и одговорношћу стремимо ка новим успјесима. Свим Добојлијама, у име грађана Републике Српске и у своје лично име, желим срећну крсну славу Преображење Господње - наводи се у честитки предсједника Републике.

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Он је и свим грађанима Прњавора упутио најискреније честитке, са жељом да овај велики дан буде испуњен миром, здрављем, слогом и породичним благостањем.

Поновио је да је Преображење Господње празник вјере и духовне обнове, као непролазних вриједности које су одувијек биле оличење вашег града.

- Увјерен сам да ће оне и даље бити темељ снажног и просперитетног Прњавора, који је познат као град вриједних људи и успјешних привредника, те да ћете заједничким радом наставити да градите свој град, на понос свих његових становника - истакао је Каран.

(Срна)

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Тагови :

Синиша Каран

Преображење Господње

Честитка

предсједник Републике Српске

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