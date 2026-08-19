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"Српска покреће рекордни инвестициони циклус"

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 08:39

Коментари:

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Укупан инвестициони циклус који је покренут ове године у вриједности седам милијарди и 400 милиона КМ је највећи инвестициони циклус Републике Српске до сада, навела је министарка финансија Зора Видовић.

"Значајан дио инвестиција ове године односи се на градове и општине и све те инвестиције су финансиране директно из буџета. Инвестиције у капитална улагања и инфраструктуру градова и општине око 215 милиона марака укупно", навела је Видовићева.

Каже да је за пројекте од државног значаја уложено 500 милиона КМ, а да се највећи дио односи на здравство.

"За здравство је издвојено око 200 милиона марака, за школство око 80 милиона КМ. Мимо тога имамо још много ситних пројеката", казала је Видовићева.

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Додала је да је укупан инвестициони циклус који је покренут износи 37 одсто од бруто домаћег производа који ће бити остварен ове године.

(РТРС)

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Тагови :

Република Српска

Зора Видовић

Коментари (12)

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