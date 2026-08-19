"Српска покреће рекордни инвестициони циклус"

Аутор:АТВ редакција
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Укупан инвестициони циклус који је покренут ове године у вриједности седам милијарди и 400 милиона КМ је највећи инвестициони циклус Републике Српске до сада, навела је министарка финансија Зора Видовић.
"Значајан дио инвестиција ове године односи се на градове и општине и све те инвестиције су финансиране директно из буџета. Инвестиције у капитална улагања и инфраструктуру градова и општине око 215 милиона марака укупно", навела је Видовићева.
Каже да је за пројекте од државног значаја уложено 500 милиона КМ, а да се највећи дио односи на здравство.
"За здравство је издвојено око 200 милиона марака, за школство око 80 милиона КМ. Мимо тога имамо још много ситних пројеката", казала је Видовићева.
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Додала је да је укупан инвестициони циклус који је покренут износи 37 одсто од бруто домаћег производа који ће бити остварен ове године.
(РТРС)
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