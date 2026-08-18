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Минић: "Дис Еуро стандард" заслужује подршку Владе

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 17:48

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Прњавору да компанија "ДИС Еуро стандард", која 95 одсто своје производње извози, заслужује подршку Владе Републике Српске, истичући значај њених инвестиција, запошљавања и аутоматизације производње.
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Прњавору да компанија "ДИС Еуро стандард", која 95 одсто своје производње извози, заслужује подршку Владе Републике Српске, истичући значај њених инвестиција, запошљавања и аутоматизације производње.

Минић је након посјете производним погонима ове компаније рекао да је задовољан што је имао прилику да разговара са власником и породицом која стоји иза компаније о начину и организацији производње, као и планираним инвестицијама.

"Чињеница да је ово извозник, не само у претежном дијелу, него да 95 одсто производње иде у извоз, и да заслужује подршку Владе. Подршке је било, али сада морамо озбиљније приступити јер је ово озбиљна инвестиција", нагласио је Минић.

Он је навео да компанија планира инвестицију вриједну готово 30 милиона КМ, те да Влада мора препознати људе који инвестирају, запошљавају и директно доприносе привредном расту.

"Овдје сам видио много младих људи, а оно што је још битно јесте велики степен аутоматизације. То значи да морамо разговарати и о припреми кроз школовање, јер овдје постоји изузетна перспектива, како у погледу услова рада, тако и цијене рада која је везана за стране компаније", истакао је Минић, преноси Срна.

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Он је додао да је значајно и то што је велики дио пословања компаније већ уговорен са познатим купцима, односно реномираним европским произвођачима.

"Обезбијеђени су сви улазни параметри када је ријеч о сировини и свему што је потребно за технолошки процес производње", рекао је Минић.

Власник "ДИС Еуро стандарда" Драган Дујаковић рекао је да се компанија бави производњом челичних конструкција, углавном дијелова за расхладне витрине и полице за супермаркете, те да је највеће тржиште Аустрија, гдје одлази око 95 одсто производа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

премијер

Дис Еуро стандард

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