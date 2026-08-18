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Минић: Приоритетни пројекти одобрени на основу приједлога локалних заједница

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 11:32

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Саво Минић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Пројекте приоритетне за локалне заједнице који се финансирају из програма јавних инвестиција Влада Републике Српске је одређивала искључиво на основу њихових приједлога, изјавио је данас премијер Саво Минић.

"Сви пројекти које смо одобрили покренути су на захтјев локалних заједница, а њихова реализација се најчешће у потпуности финансира средствима Владе. За одређене комплексније пројекте, који захтијевају већа финансијска средства, Влада је већински дио новца обезбиједила управо кроз програм јавних инвестиција", појаснио је Минић.

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Минић је на конференцији за новинаре у Бањалуци истакао да је учешће јединица локалне самоуправе у овом процесу једини исправан начин да се постигну максимална ефикасност и успјешна реализација пројеката.

Подсјетио је да је локалним властима на вријеме сугерисано да припреме сву потребну техничку документацију и ријеше имовинско-правне односе како не би било застоја у раду.

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Напоменуо је да редовно разговара са начелницима и градоначелницима о локалним приоритетима, те је издвојио недавни састанак са начелником општине Берковићи Бојаном Самарџићем који је изнио потребу за реализацијом пројекта вриједног 800.000 КМ.

Минић је изразио задовољство што се велики број одобрених пројеката, који се финансирају из јавних инвестиција, већ активно реализује на терену.

Средства из плана раста већином кредитна и условљена

Минић је рекао да је више од 70 одсто средстава из Плана раста кредитно и да ЕУ условљава на које пројекте могу бити утрошена.

Међутим, Република Српска, према ријечима Минића, није жељела да буде кочничар и да неко прича да нису добили милијарду зато што политичари нешто праве лошим.

"Када видите ту милијарду, њену структуру, обавезе и како морате реализовати та средства - схватите да је то све скупа било у најави једно шаренило које апсолутно није тако", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

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Тагови :

Саво Минић

Пројекти

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