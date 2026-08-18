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Потписан уговор - успоставља се систем масовне процјене вриједности непокретности

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 10:18

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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и министар финансија Републике Српске Зора Видовић потписали су данас у Бањалуци супсидијарни споразум за пројекат "Унапређење геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности – додатно финансирање" укупне вриједности за Републику Српску 35,2 милиона евра, односно 68,8 милиона КМ.
Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и министар финансија Републике Српске Зора Видовић потписали су данас у Бањалуци супсидијарни споразум за пројекат "Унапређење геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности – додатно финансирање".

Укупна вриједност пројекта за Републику Српску износи 35,2 милиона евра, односно 68,8 милиона КМ, а реализација је планирана до 30. јануара 2032. године.

Потписивању споразума присуствују и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Драган Станковић.

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Реализација овог пројекта планирана до 30. јануара 2032. године, а најважнија компонента је успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

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Тагови :

Срђан Амиџић

споразум

Зора Видовић

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