Потписан уговор - успоставља се систем масовне процјене вриједности непокретности

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и министар финансија Републике Српске Зора Видовић потписали су данас у Бањалуци супсидијарни споразум за пројекат "Унапређење геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности – додатно финансирање".
Укупна вриједност пројекта за Републику Српску износи 35,2 милиона евра, односно 68,8 милиона КМ, а реализација је планирана до 30. јануара 2032. године.
Потписивању споразума присуствују и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Драган Станковић.
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Реализација овог пројекта планирана до 30. јануара 2032. године, а најважнија компонента је успостављање система масовне процјене вриједности непокретности
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