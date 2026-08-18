Каран: Стабилност Српске почива на снажним институцијама, Дејтону и вољи народа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је у интервјуу Срни да укупно стање у Српској треба посматрати са становишта њене снаге, институционалних капацитета и способности да се суочи са проблемима и за њих пронађе најбоља рјешења.
"Генерално можемо рећи да је ситуација у Републици Српској стабилна у политичком, економском и безбједносном смислу, те да је стабилна управо на бази стабилних институција нашег система", нагласио је Каран.
Он је навео да се стабилност институција односи прије свега на њихов капацитет и могућност да одговоре свом уставном и законском задатку са свих аспеката.
"Када говоримо о законодавној власти, Народној скупштини Републике Српске, у том институционалном капацитету законски су одговорили на све изазове који су се нашли пред Републиком Српском. У исто вријеме главни и основни носилац извршне власти, Влада Републике Српске, својим законодавним иницијативама, а касније у извршењу тих закона, нашла је потпуно адекватне одговоре у овим турбулентним временима", истакао је Каран.
Он је оцијенио да су институције Републике Српске одговоре и рјешења нашле у свим сегментима друштва, те да је посебно значајно то што су рјешења системска и дугорочна.
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"Рјешења су већ видљива од, рецимо, борачких популација, радничких права, неких социјалних права свих категорија - жена, дјеце, дјеце школског узраста, па до свих сегмената нашег друштва", рекао је Каран.
Предсједник Републике истакао је да стабилност Републике Српске, како данас тако и током више од три деценије њеног постојања, почива на изборној вољи народа на основу које настају институције Српске.
Он је нагласио значај економске и политичке стабилности и самодрживости Републике Српске, као и очувања њене уставно-правне позиције у оквиру дејтонске БиХ.
"Базни су принципи које ми желимо да одржимо, афирмишемо и сматрам да су једини могући, а то је паритет, консензус и подјела надлежности када је ријеч о цијелој БиХ", рекао је Каран.
Он је додао да Република Српска инсистира на својој уставној позицији, као и на положају конститутивних народа и два ентитета.
"Можемо закључити да сви ови аспекти афирмишу ову констатацију да је Република Српска данас економски, политички и институционално сигурно снажно мјесто", оцијенио је Каран.
Говорећи о недавно објављеном раду америчких аутора у Харвардовом научном часопису који отвара питање ефеката америчког ангажмана у БиХ након Дејтона, Каран је истакао да је значајно што се у америчкој академској јавности отварају питања која су годинама била предмет аргумената Републике Српске.
"Прије свега морамо рећи да је свих ових 30 година Република Српска била суочена са неоправданим притисцима, неоправданим нападима", навео је Каран.
Он је указао да је Република Српска готово све вријеме оптуживана за рушење Дејтонског мировног споразума иако се борила за његове принципе и дејтонски Устав.
"Према томе, створила се потпуно погрешна, негативна перцепција и наратив који је ишао против Републике Српске", подсјетио је Каран.
Према његовим ријечима, створен је стереотип о Републици Српској, али радови америчких аутора показују да се ситуација мијења.
"Мијења се у смислу да су и аргументи Републике Српске, они кључни које понављамо 30 година, почели да имају своје уво и допиру и на друга мјеста, па тако и у САД и да се отварају и другачије спознаје о томе шта се догађа у БиХ", нагласио је Каран.
Он је истакао да су напори званичника Републике Српске на међународном плану допринијели да се аргументи Српске чују и ван БиХ.
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"То је велико достигнуће Републике Српске. Сви ти наши аргументи увијек, и данас и свих ових година, били су аргументи који су имали своју потку и своју основу у Уставу, у Дејтонском мировном споразуму и ништа изван тога", нагласио је Каран.
Он је рекао да то доприноси афирмацији политике Републике Српске и уважавању њених ставова.
Коментаришући критику улоге ОХР-а објављену у Харвардовом научном часопису, Каран је истакао да су управо то питања на која Република Српска указује годинама.
"Ми смо констатовали да су свих ових 30 година неуставним, антидејтонским дјеловањем свих високих представника, па и онога који то није био, који је радио овдје непозван и без икаквих овлашћења, својим интервенционизмом заправо покушали да направе један концепт антидејтонске БиХ", констатовао је Каран.
Према његовим ријечима, интервенционизам је рушио принципе Дејтонског споразума – паритет, консензус и подјелу надлежности – и ишао у правцу унитаризације БиХ.
"Лично сматрам да је свих ових 30 година главно спорење и кључно неслагање политичких елита у БиХ, представника бошњачког, српског и хрватског народа, управо у промишљању о томе каква је БиХ по свом државном уређењу", рекао је Каран.
Он је појаснио да је БиХ, према Дејтонском мировном споразуму, федерално уређена, са снажним елементима конфедерације.
"У том смислу сматрам да интервенционизам, који су амерички аутори препознали, ових 30 година није дао никакве ефекте. Напротив, након 30 година имамо исте оне проблеме које смо имали и прије 30 година, чак мултиплициране у одређеном сегменту са аспекта покушаја уништавања суверенитета и снаге ентитета и три конститутивна народа", рекао је Каран.
Он је додао да се интервенционизам кретао у правцу рушења утврђеног дејтонског облика државног уређења и његовог преусмјеравања ка унитарном и грађанском моделу.
"Данас су схватили да тај концепт није добар. Република Српска га не признаје. Не признају га најмање два конститутивна народа", истакао је Каран.
Говорећи о ставовима америчких аутора о потреби укидања бонских овлашћења, Каран је нагласио да су то "измишљена овлашћења".
"Сама ова чињеница да су они на такав начин својим промишљањем дошли до тог закључка, онда су аутоматски посредно или непосредно већ и сами негирали бонска овлашћења која заправо не постоје", указао је Каран.
Он је навео да су бонска овлашћења, настала након Дејтонског споразума, 1997. године, од измишљеног тијела - Савјета за имплементацију мира.
"Њиме су управо хтјели дати неку врсту легитимизације процесу који је одмах кренуо, а тај процес се зове унитаризација", рекао је Каран.
Наводећи да је унитаризација БиХ негација Дејтона, предсједник Републике Српске је нагласио да они који заговарају грађанску унитарну државу директно руше Дејтонски мировни споразум.
Он је рекао да је БиХ мултиетничка земља са три конститутивна народа и два ентитета и да би њена унитаризација била негација саме државе, Устава и Дејтонског споразума.
Каран је говорио и о ставу америчких аутора да високи представници никада нису могли доносити законе, те да су такви акти ништавни, истичући да је принципијелна политика Републике Српске, одмах препознала све те процесе као антидејтонске и антиуставне.
Он је навео да су високи представници донијели више од 900 различитих одлука којима су покушали да промијене облик државног уређења у правцу унитаризације.
"Често имам обичај да кажем да постоје срећне и несрећне федералне државе. Срећне су оне које су успјеле да ријеше ова три принципа на којима почивају и Сједињене Америчке Државе и све модерне федерације данас у свијету", рекао је Каран, истичући да су ти принципи паритет, консензус и подјела надлежности.
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Највише зла којег су учинили сви високи представници својим интервенцијама, каже он, био је управо удар на надлежности. "Републици Српској су одузимане надлежности мимо уставне процедуре како је то прописано Анексом четири", рекао је Каран.
Он је истакао да Устав предвиђа могућност додатних надлежности, али само уз сагласност свих страна, односно конститутивних народа и ентитета.
"С тог аспекта, у процесно-правном смислу, материјално-правном, у уставном и дејтонском смислу, сви ти акти које су донијели високи представници мимо Анекса десет су ништавни", рекао је Каран.
Када је ријеч о могућности снажније сарадње Републике Српске са администрацијом америчког предсједника Доналда Трампа, Каран је у интервјуу Срни рекао да се свијет убрзано мијења и да више не постоји ранији униполарни поредак.
Према његовим ријечима, Република Српска је препознала актуелни тренутак и настоји да у оквиру глобалних промјена пронађе простор за афирмацију својих интереса.
"Један од њих је и сарадња са новом америчком администрацијом коју је предсједник /Милорад/ Додик у више наврата градио дужи временски период", рекао је Каран.
Он је навео да су лидер СНСД-а Милорад Додик, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић учинили велике напоре да афирмишу ставове Српске.
Циљ је, додао је он, стварање добре позиције за отварање економског и политичког простора за дијалог и сарадњу, те да Република Српска буде препозната као такво мјесто, а не да се шири лажни наратив о њој.
Он је оцијенио да је створена сјајна основа да Република Српска кроз разговоре и договоре, прије свега на економском пољу, додатно оснажи свој статус.
Говорећи о свом најважнијем задатку на мјесту предсједника Републике, Каран је рекао да је најважнији задатак не само предсједника Републике, него свих институција да буду одраз стабилности у Републици Српској и да у оквиру својих уставних надлежности остварују оно што грађани очекују од њих.
Он је нагласио да снага институција мора имати директан ефекат на живот грађана.
Када је ријеч о сарадњи са Србијом, Каран је навео да односе Републике Српске и Србије карактерише велики број историјских, националних и идентитетских веза.
"Ријеч је о једном народу. Постоје идетитетска обиљежја која нас дефинишу као једно. Ми то у основи и јесмо", нагласио је Каран и подсјетио и декларацију Свесрпског сабора и на Споразум о специјалним паралелним везама Српске и Србије који обухвата економију, социјалну област, здравство, економију, спорт, културу и друге области.
Као највидљивији резултат сарадње он је издвојио инфраструктурне пројекте. "Оно што је можда највидљивије и најзначајније јесте велики број инфраструктурних пројеката и објеката који се граде у цијелој Републици Српској, као и у Федерацији БиХ гдје живи српски народ", рекао је Каран.
Он је оцијенио да су односи предсједника Србије Александра Вучића и предсједника Додика допринијели томе да сарадња буде видљива грађанима, а она се најбоље види кроз конкретне пројекте било да је то школа, мост, пут, ауто-пут, било који инфраструктурни пројекат.
Каран је позитивно оцијенио и рад актуелне Владе Српске на челу са премијером Савом Минићем, наводећи да она изврсно ради свој посао, не само у сарадњи са Србијом већ и у другим областима у којима, како каже, иду у сусрет проблемима, не бјеже од њих и налазе сјајна и добра рјешења.
Говорећи о преосталим заблудама дијела међународне заједнице и јавности о Републици Српској, Каран је указао да и даље постоји негативан наратив који је грађен деценијама.
Према његовим ријечима, дио међународне заједнице који је подржавао интервенционизам високих представника морао је створити наратив о нападу на Републику Српску како би одржао тај приступ.
"Овдје је, 30 година данас касније, дошло до потпуног сукоба дејтонског и антидејтонског. Република Српска је дејтонско. Антидејтонско су ови други", рекао је Каран.
Он је оцијенио да се ситуација промијенила јер се аргументи Републике Српске данас више чују. "Било је незамисливо прије пет или десет година прочитати овако нешто што су сада написали амерички аутори, а данас је то постала стварност, и наша и њихова стварност", истакао је Каран.
Предсједник Републике је закључио да афирмација дејтонских принципа, уставне позиције Републике Српске, као и принципа уставности и законитости, представљају пут којим се може супротставити неуставном и антидејтонском дјеловању.
(СРНА)
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