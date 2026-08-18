Нови циклус туристичких ваучера у Српској од 7. септембра

Аутор:Милена Грубор
Коментари:1
Грађанима Републике Српске од 7. септембра до краја новембра на располагању је нови циклус туристичких ваучера.
Портпарол Туристичке организације Републике Српске, Санела Шимун, истакла је за АТВ да је у претходним сезонама искоришћено око 80.000 ваучера, највише у бањским центрима, Требињу, на Јахорини и у Бањалуци.
"У неком протеклом периоду имали смо прилику где су грађани Републике Српске користили своје туристичке ваучере највише у бањским центрима, затим Требиње, Јахорина, Бања Лука, а ту су и остали градови у Републици Српској где су грађани изразили интересовање да искористе свој туристички ваучер. Па гледајте ово, сада нам почиње прва етапа у овој години, од 7. септембра па све до краја новембра грађани Републике Српске имају право да искористе свој туристички ваучер. У наредном периоду Министарство трговине и туризма ће објавити списак хотела где могу да се искористе туристички ваучери, и ја се надам да према упитима како смо ми добијали испред Туристичке организације Републике Српске да ће владати велико интересовање. А зашто да не, да се проведе део свог годишњег одмора у Републици Српској, јер Република Српска заиста има шта да понуди: од наших бањских центара, планинских центара, па ево и 'city break' дестинација. Па ево у неком протеклом периоду, односно од почетка короне, ваучери су управо ишли са значајем као допринос и значај туризму, односно у самим угоститељским објектима који пружају услуге смештаја и ноћења", рекла је за АТВ портпарол односа с јавношћу Туристичке организације Републике Српске Санела Шимун.
Она је нагласила да је укупно искоришћено око 80.000 туристичких ваучера у целокупном периоду од почетка пројекта.
"С обзиром да ваучери нису трајали током целе године, то је било типа у месецу пре сезоне и после сезоне. Мислимо да је то сасвим солидно, с обзиром да је највећи део туристичких ваучера искоришћен у бањским центрима. Као што сам већ рекла, Министарство ће расписати конкурс где се пријављују хотели. Под одређеним условима они прихватају хотеле, тај списак ће изаћи, и грађанима Републике Српске је довољно да изаберу своју дестинацију, назову хотел, искажу жељу за коришћењем свог туристичког ваучера. Хотелијер ће унети све податке лична карта, јединствени матични број, место пребивалишта да је у Републици Српској тако да могу да користе ван свог места пребивалишта. На пример, грађани Бања Луке не могу да користе свој туристички ваучер у Бања Луци, већ га користе у Требињу, Јахорини, Источном Сарајеву, Зворнику, Бијељини и тако даље, а тако грађани из осталих градова не могу у свом граду. Битно је да се то каже и да се ваучер не може узети, већ назове се хотел, резервише се, цена се смањује за 100 марака ако један грађанин Републике Српске користи свој туристички ваучер, минимум су две ноћи. Ваучери могу да се спајају, супруг и супруга могу да споје свој туристички ваучер, тада је минимум три ноћи и тада се умањује за 200 конвертибилних марака. Исто као и претходних година", истакла је Шимун.
Шимунова је објаснила да се резервација може извршити директно позивањем хотела или путем туристичких агенција, чији ће списак такође бити доступан на сајту Министарства трговине и туризма, што омогућава да се једноставним позивом изабере дестинација за одмор.
"Јахорина, Требиње, Бања Лука, наши бањски центри широм који заиста ја кажем увек наши бањски центри осим што су лечилишног карактера, увек нуде богате услуге велнеса и спа, тако да грађани Републике Српске могу да уживају у том сегменту. Ваучери се користе у периоду од 7. септембра па све до краја новембра. Мислимо да је то заиста један онако леп период када нема великих гужви, тако да грађани могу да уживају", закључила је Шимун.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
10 ч2
Република Српска
11 ч5
Република Српска
11 ч0
Најновије
10
18
10
10
10
10
10
09
10
09
Тренутно на програму