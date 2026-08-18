Ово је посљедњи вапај Ведране Рудан: Посебну пажњу посветила њима

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска списатељица Ведрана Рудан преминула је у 77. години. Умрла је послије дуге и тешке болести.
Тужне вијести су саопштене на њеној Фејсбук страници.
Крајем јула, поново је потресла јавност искреном и емотивном колумном у којој је проговорила о животу онколошких пацијената и људима који се свакодневно боре за њих.
Култура
Преминула Ведрана Рудан
У свом препознатљивом, директном стилу, Рудан је описала искуства са ријечке онкологије, али је овог пута највећу пажњу посветила медицинским сестрама, за које сматра да су прави хероји здравственог система.
"У групи сам 'оних којима је најтеже'. Зато знам да ми није најтеже. Умријећу, умријеће и други", написала је Рудан, па се емотивно дотакла и његе коју јој у овим тешким данима пружа породица:
"Тренутно сам код куће. О мени брине породица. Супа, чај, храна чврста, мека, прање на кревету... Глумим како дремуцкам. Срамота ме је. На које сам гране пала. Кад им то кажем чујем само једну реченицу - ти си наша".
Посебно емотивно говорила је о медицинским сестрама које, како каже, упркос исцрпљујућим смјенама и тешким условима рада, сваком пацијенту приступају са пажњом и осмијехом.
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"Чија сам кад сам у болници дању и ноћу, кад у три ујутро осетим руку на челу, кад у пет сестре видим како односе мој отпад који се мени бескрајно гади... Нисам богата, да јесам, дала бих им све што имам", истакла је књижевница, додајући да јој оне увијек скромно одговарају да је то "њихов позив".
Због тога се отворено запитала: "Могу ли смјене од 0 до 24 бити нечији позив или је то ипак хрватски државни злочин?".
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