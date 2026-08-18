Преминула Ведрана Рудан

Аутор:АТВ редакција
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Ведрана Рудан, хрватска списатељица, преминула је у 77. години.
"ВЕДРАНА је отишла на подручје без сигнала", објављено је на службеној страници Ведране Рудан.
"Ведрана је отишла на подручје без сигнала", наводи се у поруци на Фејсбук страници.
Подсјетимо, Ведрана је својевремено писала о свом раку и борби са њим.
"Мој је рак је*ено риједак, зове се рак жучних каналића, чини ми се. Нисам прочитала ни отпусно писмо ни тип ни Интернет прогнозе. Додуше негдје сам налетјела да од првих симптома до смрти имаш чак три мјесеца да превариш мужа, разбаштиниш дјецу или љубавника пошаљеш у курац. И није неки рок", говорила је она и додала:
"Само 5% сретника може се оперисати. Та сам. Најприје сам отишла у Свету Недјељу у Радиоцхирургиу да ми рак спале прије операције. Спалили су ми рак и џеп јер нисам ‘ушла у квоту‘. Наиме, држава има споразум са том установом по коме одређени број Хрватица и Хрвата улази у ‘квоту‘. Остали или цркну од рака или им у помоћ ускоче пријатељи".
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