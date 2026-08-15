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Преминула Милена Зупанчич

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 18:32

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Словеначка позоришна, филмска и телевизијска глумица Милена Зупанчич преминула је данас у 79. години, јавила је Радио-телевизија Словеније, преноси "Срна".

Зупанчичева је током пет деценија каријере остварила више од 120 позоришних, те 80 филмских и телевизијских улога.

Била је једна од најпознатијих словеначких глумица, а својим глумачким изразом била је препозната и на простору некадашње Југославије.

За свој рад добила је најзначајнија словеначка признања из области културе, позоришта и филма.

У пензију је отишла 2011. године, али се до посљедњих дана није одрекла глумачког позива.

Милена Зупанчич рођена је 18. децембра 1946. године, а дјетињство и младост провела је у Бохињској Бели, за коју је остала везана цијелог живота.

Дипломирала је 1969. године, када је и ангажована у Градском позоришту Љубљана. Од 1979. била је чланица љубљанске Драме, од 1985. до 1987. године Словеначког омладинског позоришта, а потом је била међу слободним умјетницима.

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Тагови :

Милена Зупанчич

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