Преминула Милена Зупанчич

Аутор:АТВ редакција
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Словеначка позоришна, филмска и телевизијска глумица Милена Зупанчич преминула је данас у 79. години, јавила је Радио-телевизија Словеније, преноси "Срна".
Зупанчичева је током пет деценија каријере остварила више од 120 позоришних, те 80 филмских и телевизијских улога.
Била је једна од најпознатијих словеначких глумица, а својим глумачким изразом била је препозната и на простору некадашње Југославије.
За свој рад добила је најзначајнија словеначка признања из области културе, позоришта и филма.
У пензију је отишла 2011. године, али се до посљедњих дана није одрекла глумачког позива.
Милена Зупанчич рођена је 18. децембра 1946. године, а дјетињство и младост провела је у Бохињској Бели, за коју је остала везана цијелог живота.
Дипломирала је 1969. године, када је и ангажована у Градском позоришту Љубљана. Од 1979. била је чланица љубљанске Драме, од 1985. до 1987. године Словеначког омладинског позоришта, а потом је била међу слободним умјетницима.
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