Logo

Комеморација и сахрана књижевника Боре Капетановића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 07:37

Коментари:

0
Умро књижевник Боро Капетановић
Фото: Ustupljena fotografija

У Бањалуци ће данас бити одржана комеморација савременом српском пјеснику, прозаисти и књижевнику за дјецу Бори Капетановићу.

Комеморација је заказана у 10.00 часова у Вијећници Банског двора, а сахрана ће бити истог дана на гробљу у Слатини, саопштено је из Удружења књижевника Републике Српске, из којег су изразили саучешће породици, пријатељима и свима који су поштовали лик и дјело Боре Капетановића.

Боро Капетановић преминуо је у 73. години

Рођен је 1953. године у Горњем Соколову у општини Кључ, данашњем Рибнику, а на књижевној сцени био је присутан дуже од пола вијека – од 1972. године, када је објавио своје прве пјесме.

До 1995. године живио је и стварао у Санском Мосту, након чега је преселио у Бањалуку, која је постала његово трајно уточиште и мјесто интензивног књижевног рада.

Његов богати књижевни опус обухвата десетине књига поезије и прозе, као и љубавну, дјечију и родољубиву лирику.

Међу значајнијим дјелима су збирке "Песмовано доба", "Црнка и љешник","Брашно и блато" и "Џез рата", као и прозно остварење "Шампиони паланачких тротоара".

Посебно мјесто у његовом стваралаштву заузима поема "Јасеновац" у којој се Капетановић суочава са једним од најтрагичнијих страдања српског народа у Другом свјетском рату, чувајући кроз поетску ријеч сјећање на жртве и свједочећи о страдању, злочину и потреби да истина о Јасеновцу остане трајно упамћена.

Написао је и неке од најљепших стихова за најмлађе сабране у књигама "Нису ласте будаласте" и "Једна чичка и два чичка".

Током дуге и плодне каријере Капетановић је добио бројна престижна књижевна признања, међу којима су награде "Гораново прољеће", "Мак Диздар", награда Сарајевских дана поезије, "Скендер Куленовић", као и награде "Песма над песмама" и "Станко Ракита", уз многа друга признања.

Његово стваралаштво уврштено је у бројне домаће и стране антологије, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Умро Боро Капетановић

сахрана

комеморација Бори Капетановићу

Културни центар Бански двор

Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Море чине водене масе на површини Земље просечно једнаких физичких и хемијских својстава

Култура

Млади редитељ погинуо на мору након што га је ударио гумени чамац

2 д

0
Умро књижевник Боро Капетановић

Култура

Умро Боро Капетановић

2 д

1
Павле Вуисић глумац

Култура

На сахрани Павла Вуисића били само свештеник и једна жена: Тестамент многе оставио без текста

3 д

0
Фрешвејв

Култура

“Nexus“ спојио генерације: Завршено 14. издање Freshwave фестивала

4 д

0

  • Најновије

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

19

46

Колико ће наши подаци бити заштићени на изборима?

19

40

Лијеже по 853 марке: Сутра уплата радницима у дијелу БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима