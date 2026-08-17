Отворен шести Сајам књига у Источном Новом Сарајеву

Аутор:Наташа Дамјановић
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Вечерас је на Тргу "Републике Србије" у Источном Новом Сарајеву отворен шести по реду Сајам књига.
Сајам се организује у оквиру манифестације "Љето у Источном Новом Сарајеву", а организатори су Матична библиотека Источно Сарајево и општина Источно Ново Сарајево.
Пред публиком ће се од 17. до 20. августа представити бројни издавачи, књижари и библиотеке које се баве издавачком дјелатношћу из Републике Српске, навели су из Матичне библиотеке Источно Сарајево.
Сајам је свечано отворио Дарко Тушевљаковић, лауреат НИН-ове награде, а у наставку програма посјетиоце очекује промоција његове књиге "Карота", као и разговор о књижевном дјелу књижевнице Милицом Вучковић.
Из Матичне библиотеке су навели да у оквиру одржавања сајма посјетиоце сваке вечери очекују промоције књига, као и разговори са ауторима и књижевни сусрети.
Ове године на сајму је за дјецу и одрасле организована и радионица стрипа, коју одржавају чланови Удружења "Девета димензија".
Раније су из Матичне библиотеке Источно Сарајево навели да ће се на сајму представити 15 излагача, а неки од њих су Службени гласник, Завод за уџбенике и наставна средства, "Имприматур", "Укронија", Удружење за очување баштине "Дијак", Удружење стрипова "Девета димензија", "СПКД Просвјета", Матична библиотека "Источно Сарајево", Народна библиотека "Пале", "Милкић издаваштво", књижаре "Хит књига", "Златно перо", "Пчелица" и књижара "Култура".
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