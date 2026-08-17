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Отворен шести Сајам књига у Источном Новом Сарајеву

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Аутор:

Наташа Дамјановић
17.08.2026 19:49

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Шести Сајам књига Источно Сарајеви
Фото: ATV

Вечерас је на Тргу "Републике Србије" у Источном Новом Сарајеву отворен шести по реду Сајам књига.

Сајам се организује у оквиру манифестације "Љето у Источном Новом Сарајеву", а организатори су Матична библиотека Источно Сарајево и општина Источно Ново Сарајево.

Пред публиком ће се од 17. до 20. августа представити бројни издавачи, књижари и библиотеке које се баве издавачком дјелатношћу из Републике Српске, навели су из Матичне библиотеке Источно Сарајево.

Сајам књига Источно Сарајево
Сајам књига Источно Сарајево

Сајам је свечано отворио Дарко Тушевљаковић, лауреат НИН-ове награде, а у наставку програма посјетиоце очекује промоција његове књиге "Карота", као и разговор о књижевном дјелу књижевнице Милицом Вучковић.

Из Матичне библиотеке су навели да у оквиру одржавања сајма посјетиоце сваке вечери очекују промоције књига, као и разговори са ауторима и књижевни сусрети.

Сајам књига Источно Сарајево
Сајам књига Источно Сарајево

Ове године на сајму је за дјецу и одрасле организована и радионица стрипа, коју одржавају чланови Удружења "Девета димензија".

Раније су из Матичне библиотеке Источно Сарајево навели да ће се на сајму представити 15 излагача, а неки од њих су Службени гласник, Завод за уџбенике и наставна средства, "Имприматур", "Укронија", Удружење за очување баштине "Дијак", Удружење стрипова "Девета димензија", "СПКД Просвјета", Матична библиотека "Источно Сарајево", Народна библиотека "Пале", "Милкић издаваштво", књижаре "Хит књига", "Златно перо", "Пчелица" и књижара "Култура".

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Тагови :

сајам књига ИН Сарајево

Источно Сарајево

Књиге

Љето у Источном Новом Сарајеву

манифестација

љето 2026

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