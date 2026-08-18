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Начелник општине у БиХ тврди да је неко покушао да га убије

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 09:02

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Мујо Сафраџија
Фото: Фејсбук

Начелник Устиколине Мујо Софраџија објавио је снимак у којем се види да су му одврнути шарафи на точковима аутомобила, што је он описао као покушај убиства.

"Ко нормалан ово ради?! Погледајте видео и реците ми како ово назвати осим чистим покушајем убиства. Неко је намјерно олабавио шарафе на задњим точковима, лијевом и десном погонском", написао је Софраџија.

Даље је истакао како је примијетио да нешто није у реду током вожње и на вријеме стигао реаговати.

"Порука за 'храбре' који ово раде или оне који су ово наручили: знам да сметам, изволите, ту сам! Не кријем се, не паничим и не радим ово што ви радите. Нема стајања, уздигнуте главе само напријед", поручио је Софраџија.

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Тагови :

Мујо Сафраџија

Устиколина

покушај убиства

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