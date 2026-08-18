Начелник општине у БиХ тврди да је неко покушао да га убије

Аутор:АТВ редакција
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Начелник Устиколине Мујо Софраџија објавио је снимак у којем се види да су му одврнути шарафи на точковима аутомобила, што је он описао као покушај убиства.
"Ко нормалан ово ради?! Погледајте видео и реците ми како ово назвати осим чистим покушајем убиства. Неко је намјерно олабавио шарафе на задњим точковима, лијевом и десном погонском", написао је Софраџија.
Даље је истакао како је примијетио да нешто није у реду током вожње и на вријеме стигао реаговати.
"Порука за 'храбре' који ово раде или оне који су ово наручили: знам да сметам, изволите, ту сам! Не кријем се, не паничим и не радим ово што ви радите. Нема стајања, уздигнуте главе само напријед", поручио је Софраџија.
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