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Борба с ватром на Моринама: Спасено имање породице Дрвенџија

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 21:20

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Морине пожар ватрогасци
Фото: ATV

Невесињски ватрогасци ангажовани су данас на гашењу пожара на висоравни Морине код Невесиња, те су уз непрекидне напоре успјели и спасити имање једне од породица.

"Одбрањено је имање породице Дрвенџија, сада је стабилно Далеко је од кућа", потврдио је за АТВ један од мјештана.

Мирослав Јонлија командир невесињских ватрогасаца казао је за АТВ да су у данашњој акцији гашења пожара на висоравни Морине код Невесиња у помоћ ватрогасцима притекле Оружане снаге, шумари, војска касарне Билећа те и сами мјештани.

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Тагови :

Висораван Морине

Невесиње

ватра

пожар

Ватрогасци

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