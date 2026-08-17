Борба с ватром на Моринама: Спасено имање породице Дрвенџија

Аутор:АТВ редакција
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Невесињски ватрогасци ангажовани су данас на гашењу пожара на висоравни Морине код Невесиња, те су уз непрекидне напоре успјели и спасити имање једне од породица.
"Одбрањено је имање породице Дрвенџија, сада је стабилно Далеко је од кућа", потврдио је за АТВ један од мјештана.
Мирослав Јонлија командир невесињских ватрогасаца казао је за АТВ да су у данашњој акцији гашења пожара на висоравни Морине код Невесиња у помоћ ватрогасцима притекле Оружане снаге, шумари, војска касарне Билећа те и сами мјештани.
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