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Проширила се линија пожара на висоравни Морине код Невесиња

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 17:00

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Висораван Морине код Невесиња
Фото: RTRS

Линија пожара на висоравни Морине код Невесиња, проширила се током дана.

Захваћена је већа површина углавном сасушене траве и ниског растиња.

Из Територијално-ватрогасне јединице Невесиње су саопштили да се на том терену налазе двије екипе ватрогасаца, са возилима и припадници Оружаних снага БиХ из Билеће.

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Додају да није угрожена имовина мјештана. Пожаре на подручју Залома и Бијење, у неприступачном терену, прате ватрогасци и мјештани, и, за сада, ватра не угрожава насеља.

(РТРС)

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Тагови :

Висораван Морине

Невесиње

пожар

Ватрогасци

Херцеговина

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