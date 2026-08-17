Проширила се линија пожара на висоравни Морине код Невесиња

Аутор:АТВ редакција
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Линија пожара на висоравни Морине код Невесиња, проширила се током дана.
Захваћена је већа површина углавном сасушене траве и ниског растиња.
Из Територијално-ватрогасне јединице Невесиње су саопштили да се на том терену налазе двије екипе ватрогасаца, са возилима и припадници Оружаних снага БиХ из Билеће.
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Додају да није угрожена имовина мјештана. Пожаре на подручју Залома и Бијење, у неприступачном терену, прате ватрогасци и мјештани, и, за сада, ватра не угрожава насеља.
(РТРС)
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