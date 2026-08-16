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Одржана 151. Невесињска олимпијада

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Аутор:

Теодора Беговић
16.08.2026 19:30

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Невесињска олимпијада
Фото: АТВ

Пењање уз масан стуб, бој на брвну, скок на мијех, камена с рамена, повлачење конопца – само су неке од витешких дисциплина које су се нашле на Батачкм лугу код Невесиња.

Круна Невесињске олимпијаде свакако су коњичке трке које се одржавају 151 годину заредом. Такмичари кажу да је конкуренција велика и да није лако доћи до медаље.

"Седма златна медаља по реду, дисциплина – пењање на масну бандеру. Тешко, ово је највиша бандера у региону. Као шт видите – дебела је и офарбана. Није свеједно", каже Јован Ступар, такмичар.

"Значи ми много јер се у посљедње вријеме губе те традиционалне вриједности које би ми требали пренијети на младе", рекао је такмичар Пеђа Нинковић.

Међу такмичарима било је и поносних Невесињаца.

Да није лако судити на оваквом догађају, најбоље зна Анђелко Граховац, који већ 25 година суди на Невесињској олимпијади.

"Олимпијада која биљежи дугу традицију већ 151 годину. Видите и сами по броју дисциплина, сваке године смо негдје бар за један ниво више, заступљене су нам све витешко-атлетске дисциплине", говори судија Анђелко Граховац.

Невесињска олимпијада није значајна само за овај дио Херцеговине, него и за цијелу Републику Српску. Ова спортска манифестација у задњих неколико година постала је права туристичка атракција.

"Ово је једна веома битна манифестација. Ја се надам да ће до краја ове године захтјев који је отишао УНЕСКУ да буде на листи свјетског културног насљеђа, јер мислим да то заслужује Невесињска олимпијада", рекао је премијер Српске Саво Минић.

Братачким лугом прошетало је хиљаде људи, што доказује да су дани Невесињске олимпијаде најпопуларнија атракција туристима, али и Невесињцима који су се одавно одселили. Поред спортских активности, за све посјетиоце био је припремљен забавни програм.

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Тагови :

Невесињска олимпијада

Невесиње

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Одржана 151. Невесињска олимпијада

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