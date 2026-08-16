Детаљи тешког судара код Бањалуке - повријеђен возач

Аутор:АТВ редакција
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Возач "опела" повријеђен је вечерас у саобраћајној незгоди у мјесту Бошковићи на магистралном путу Клашнице-Прњавор, у близини Бањалуке, речено је Срни у полицији.
Повријеђени је превезен у Универзитетски клинички центар у Бањалуци ради указивања љекарске помоћи.
У незгоди, до које је дошло у 18.30 часова, учествовала су возила "ауди" и "опел".
Полиција је извршила увиђај, током којег је до 20.05 часова био обустављен саобраћај на тој дионици, након чега је поново нормализован.
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