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Детаљи тешког судара код Бањалуке - повријеђен возач

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 20:30

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Удес у Бошковићима
Фото: Вибер

Возач "опела" повријеђен је вечерас у саобраћајној незгоди у мјесту Бошковићи на магистралном путу Клашнице-Прњавор, у близини Бањалуке, речено је Срни у полицији.

Повријеђени је превезен у Универзитетски клинички центар у Бањалуци ради указивања љекарске помоћи.

У незгоди, до које је дошло у 18.30 часова, учествовала су возила "ауди" и "опел".

Полиција је извршила увиђај, током којег је до 20.05 часова био обустављен саобраћај на тој дионици, након чега је поново нормализован.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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