Минић у посјети Невесињу и Берковићима

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић стигао је у радну посјету општинама Невесиње и Берковићи.
Састанку у згради Општинске управе присуствују и министар просвјете и културе Боривоје Голубовић, посланик у Народној скупштини Републике Српске Илија Таминџија и замјеник начелника општине Богдан Ботић.
Како је најављено, биће разговарано о актуелној ситуацији у овој локалној заједници, реализацији започетих пројеката, као и плановима за наредни период.
Према протоколу посјете, Минић ће се у 12.00 часова у згради општине састати са дјецом погинулих бораца, а изјаве за новинаре су у 12.30 часова у холу општинске зграде.
Предсједник Владе Српске потом ће у 14.30 часова на Братачком лугу присуствовати 151. Невесињској олимпијади, традиционалној спортско-културној манифестацији која окупља велики број учесника и посјетилаца.
Након посјете Невесињу, Минић ће отпутовати у Берковиће, гдје је за 16.30 часова предвиђен састанак са начелником ове општине Бојаном Самарџићем.
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