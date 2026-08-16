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Минић у посјети Невесињу и Берковићима

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 11:48

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Минић у посјети Невесињу и Берковићима

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић стигао је у радну посјету општинама Невесиње и Берковићи.

Састанку у згради Општинске управе присуствују и министар просвјете и културе Боривоје Голубовић, посланик у Народној скупштини Републике Српске Илија Таминџија и замјеник начелника општине Богдан Ботић.

Како је најављено, биће разговарано о актуелној ситуацији у овој локалној заједници, реализацији започетих пројеката, као и плановима за наредни период.

Према протоколу посјете, Минић ће се у 12.00 часова у згради општине састати са дјецом погинулих бораца, а изјаве за новинаре су у 12.30 часова у холу општинске зграде.

Предсједник Владе Српске потом ће у 14.30 часова на Братачком лугу присуствовати 151. Невесињској олимпијади, традиционалној спортско-културној манифестацији која окупља велики број учесника и посјетилаца.

Након посјете Невесињу, Минић ће отпутовати у Берковиће, гдје је за 16.30 часова предвиђен састанак са начелником ове општине Бојаном Самарџићем.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Миленко Авдаловић

Невесиње

Берковићи

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