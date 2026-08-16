Ватрогасци у борби са ватреном стихијом у пет црногорских општина

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Црне Горе Данило Шарановић саопштио је да су и даље активни пожари на подручју Херцег Новог, Улциња, Никшића, Бара и Котора, те да су од раних јутарњих часова поново активирани ваздухопловни капацитети, а све службе су на терену.
"Јутрошњи пресјек стања показује да су пожари и даље активни на подручју Херцег Новог, Улциња, Никшића, Бара и Котора. Потребна је ангажованост свих расположивих капацитета, а активности се континуирано усмјеравају према локалитетима на којима је у датом тренутку најпотребнија помоћ", рекао је Шарановић.
На подручју Херцег Новог активан је пожар на потезу Баошићи – Бијела – Зеленика, док је у Улцињу активан пожар на подручју Владимир-Клезна-Гач-Зогање-Бриска Гора.
Активни пожари евидентирани су и на подручју Никшића, на локалитетима Кусиде и Штреке, као и на подручју Котора, у Драгаљу. На подручју Бара пожар на планини Лисињ је локализован.
"Ситуацију пратимо из минута у минут. Реагујемо одмах и тамо гдје је потребно. Наш циљ је да заштитимо људе, одбранимо објекте и пожаре ставимо под пуну контролу и у томе ћемо истрајати", закључио је Шарановић.
Командир Службе заштите и спашавања у Херцег Новом Златко Ћировић рекао је да су на подручју општине јутрос активни пожари у Баошићима, Бјелској Вали, Бјелским Крушевицама, Обалици и Рујеву.
Он је додао да у гашењу у Обалици и Рујеву учествују два ертрактора, а у Баошићима су ватрогасци у задњем тренутку успјели да одбране кућу Вуковића, преноси Срна.
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