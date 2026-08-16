Амиџић: Бећировић није покојни Педи Ешдаун и не може смијењивати српске кадрове

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора БиХ Срђан Амиџић поручио је да Денис Бећировић нема овлашћења да смијењује српске представнике у заједничким институцијама, истичући да ће Министарство поступати искључиво у складу са Уставом, Дејтонским споразумом и законом.
Говорећи о случају Анђелине Ошап Гаћановић, српског члана Комисије за очување националних споменика БиХ, Амиџић је нагласио да је она у петак, у складу са законом, примила плату као и сви остали чланови Комисије.
„У петак сам исплатио плату Анђелини Ошап Гаћановић. Они могу да одјављују кога год хоће, али је она добила своја примања као и сви остали чланови Комисије“, рекао је Амиџић.
Он је подсјетио да је Народна скупштина Републике Српске, двотрећинском већином, потврдила вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, због чега одлука о разрјешењу није ступила на снагу и не производи правно дејство.
„Денис Бећировић није покојни Педи Ешдаун, није високи представник и не може да смијењује српске кадрове. Нико, а поготово не он, није изнад Устава и закона“, поручио је Амиџић.
Он је додао да би о питањима заштите права представника Републике Српске требало да постоји јединствен став свих политичких актера из Српске, без обзира на то да ли су власт или опозиција.
„Волио бих да о овоме не говоримо само ми из власти, него и колеге из опозиције, јер је ријеч о заштити позиције српског представника и интереса Републике Српске“, закључио је Амиџић.
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