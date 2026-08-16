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Ухапшен возач аутобуса: Заспао током вожње и усмртио 12 људи

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 11:06

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Екипе хитних служби на мjесту несреће након што је путнички аутобус слетио са пута и преврнуо се у канал поред ауто-пута између мјеста Мезекерестеш и Мезенађмихаљ у Мађарској, у недјељу, 16. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Zoltan Mathe (SUB)

Возач пољског аутобуса заспао је прије тешке несреће у Мађарској и ухапшен је због стравичне хаварије у којој је 12 људи изгубило живот.

Полиција је саопштила да се аутобус са 57 путника и два возача кретао ауто-путем М3 према Њиређхази, када је код Мезекерештеша слетио у јарак и преврнуо се. Према изјавама званичника, велики број путника је задобио тешке повреде и пребачен је у болницу, док су у акцији спасавања учествовали полицајци, ватрогасци и грађани.

Пољски министар спољних послова Радослав Сикорски потврдио је да је конзуларна служба одмах активирана и да су у сталном контакту са мађарским властима. Саобраћај на тој дионици ауто-пута био је у потпуности обустављен због увиђаја и рашчишћавања терена, преноси Телекс.

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Тагови :

Мађарска

аутобус

Црна хроника

Пољска

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