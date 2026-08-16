Ухапшен возач аутобуса: Заспао током вожње и усмртио 12 људи

Аутор:АТВ редакција
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Возач пољског аутобуса заспао је прије тешке несреће у Мађарској и ухапшен је због стравичне хаварије у којој је 12 људи изгубило живот.
Полиција је саопштила да се аутобус са 57 путника и два возача кретао ауто-путем М3 према Њиређхази, када је код Мезекерештеша слетио у јарак и преврнуо се. Према изјавама званичника, велики број путника је задобио тешке повреде и пребачен је у болницу, док су у акцији спасавања учествовали полицајци, ватрогасци и грађани.
Пољски министар спољних послова Радослав Сикорски потврдио је да је конзуларна служба одмах активирана и да су у сталном контакту са мађарским властима. Саобраћај на тој дионици ауто-пута био је у потпуности обустављен због увиђаја и рашчишћавања терена, преноси Телекс.
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