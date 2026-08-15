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Ипак није утврђен идентитет особе страдале у Омишу, огласило се Министарство

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 18:58

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Ипак није утврђен идентитет особе страдале у Омишу, огласило се Министарство
Фото: Tanjug / AP Photo / Jakov Prkic

Министарство туризма и спорта (МИНТС) у суботу послијеподне је саопштило да још није утврђен идентитет погинуле особе у пожару код Омиша и да, као ни Хрватска туристичка заједница (ХТЗ), нису тијело надлежно за идентификацију страдалих у пожару.

"Министарство туризма и спорта и ХТЗ изразили су у саопштењу саучешће поводом погибије особе у пожару код Омиша, чији идентитет још није утврђен. Министарство туризма и спорта, као ни ХТЗ нису тијела надлежна за идентификацију страдалих у пожару", каже Министарство реагујући на објаве у суботу на Хини и другим медијима.

У раније достављеном допису у суботу, а на упит Хине о ситуацији око пожара и активностима које предузимају због туриста, из МИНТС-а и ХТЗ-а је, уз остало, наведено:

"Прије свега, изражавамо искрено саучешће породици погинуле, те дубоко жаљење због трагичних посљедица овог догађаја", преноси "Индекс".

Подсјетимо, хрватски медији су раније пренијели да је поменуто министарство потврдило да пронађено тијело припада несталој држављанки Босне и Херцеговине те су изразили саучешће њеној породици.

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Тагови :

Омиш пожар

Омиш

Драгана Антешевић

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