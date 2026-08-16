Ревијалним мечевима завршен боксерски камп ''Србија-Русија''

Аутор:Иван Драгичевић
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Боксерски клуб Славија у претходних 15 дана био је организатор кампа Србија - Русија.
Боксери из ових земаља, те домаћи такмичари из Републике Српске размијенили су искуства и видјели другачије начине тренинга, а шлаг на торту стављен је синоћ ревијалним мечевима.
Успјешно је завршен боксерски камп у организацији БК Славија. Учесници из Русије, Србије и Републике Српске, на крају 15-дневног дрила, суочили су се у рингу и одмјерили снаге након заједничких тренинга.
Публика је направила добар амбијент па су боксери показали све оно што умију, а након осам борби резултат је био неријешен.
Пуни утисака су сви учесници кампа. Организацију и домаћинство бањалучке Славије хвали Васо Станишић, тренер репрезентације Србије.
Домаћинима пуно срце. Предсједник Славије Далибор Петковић најавио је нове ствари у Славији.
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