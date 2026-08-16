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Ревијалним мечевима завршен боксерски камп ''Србија-Русија''

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Аутор:

Иван Драгичевић
16.08.2026 20:25

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Боксерски камп
Фото: АТВ

Боксерски клуб Славија у претходних 15 дана био је организатор кампа Србија - Русија.

Боксери из ових земаља, те домаћи такмичари из Републике Српске размијенили су искуства и видјели другачије начине тренинга, а шлаг на торту стављен је синоћ ревијалним мечевима.

Успјешно је завршен боксерски камп у организацији БК Славија. Учесници из Русије, Србије и Републике Српске, на крају 15-дневног дрила, суочили су се у рингу и одмјерили снаге након заједничких тренинга.

Публика је направила добар амбијент па су боксери показали све оно што умију, а након осам борби резултат је био неријешен.

Пуни утисака су сви учесници кампа. Организацију и домаћинство бањалучке Славије хвали Васо Станишић, тренер репрезентације Србије.

Домаћинима пуно срце. Предсједник Славије Далибор Петковић најавио је нове ствари у Славији.

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Тагови :

БК Славија

бокс

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