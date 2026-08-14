Боксерски спектакл на отвореном у Бањалуци: Младе репрезентације Русије и Србије у рингу

Аутор:Никола Лучић
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Боксерски клуб Славија у суботу ће бити домаћин дуела омладинских репрезентација Русије и Србије.
У оквиру Међународног омладинског кампа, млади боксери двије велике боксерске силе укрстиће рукавице на отвореном, на платоу испред БК Славија.
Публику очекују атрактивни и борбени мечеви, али и прилика да на дјелу виде неке од најталентованијих младих боксера Србије и Русије.
Мечеви почињу у 20 часова, а улаз за све посјетиоце је бесплатан.
Домаћини позивају све љубитеље бокса и спорта да дођу у што већем броју и подрже младе репрезентативце.
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