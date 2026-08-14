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Боксерски спектакл на отвореном у Бањалуци: Младе репрезентације Русије и Србије у рингу

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Аутор:

Никола Лучић
14.08.2026 14:15

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Боксерски меч Славија
Фото: Ustupljena fotografija

Боксерски клуб Славија у суботу ће бити домаћин дуела омладинских репрезентација Русије и Србије.

У оквиру Међународног омладинског кампа, млади боксери двије велике боксерске силе укрстиће рукавице на отвореном, на платоу испред БК Славија.

Публику очекују атрактивни и борбени мечеви, али и прилика да на дјелу виде неке од најталентованијих младих боксера Србије и Русије.

Боксерски меч
Боксерски меч

Мечеви почињу у 20 часова, а улаз за све посјетиоце је бесплатан.

Домаћини позивају све љубитеље бокса и спорта да дођу у што већем броју и подрже младе репрезентативце.

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Тагови :

бокс

Русија

Србија

Бањалука

БК Славија

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