Џошуа преживио два нокдауна и нокаутирао Пренгу, сусрет са Фјуријем близу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ентони Џошуа остао је на путу ка дуго очекиваном британском дербију са Тајсоном Фјуријем, пошто је у Џеди савладао Албанца Кристијана Пренгу нокаутом у другој рунди, иако је већ у првих двадесет секунди борбе два пута био на поду.
Џошуа је доживио тежак почетак меча. Пренга, познат као снажан нокаутер, прво га је оборио снажним аперкатом, а потом још једном послао на под, наговијестивши велико изненађење.
Ипак, британски боксер се брзо опоравио. Већ у другој рунди узвратио је серијом снажних удараца десном руком и прекидом окончао меч, уписавши 30. побједу у 34 професионална наступа.
Била је то Џошуина прва борба послије тешке саобраћајне несреће у децембру прошле године, у којој су погинули његови блиски сарадници Сина Гами и Латиф "Лац" Ајоделе.
Видно потресен послије побједе, Џошуа је тријумф посветио преминулим члановима свог тима.
"Ово је више од снаге ударца. То је био дух, то су били Лац, Сина и њихове породице. Боли ме и да причам о томе. Било је веома тешко. То су моја браћа. Не желим више да говорим о томе", рекао је Џошуа.
Пренга је у меч ушао са учинком од 20 побједа, све нокаутом, а од првог пораза у каријери 2017. године везао је 16 тријумфа. Иако у досадашњој каријери није имао најзвучније противнике, замало је приредио једно од највећих изненађења у тешкој категорији.
Тајсон Фјури је дан раније такође остварио побједу прекидом, савладавши Пољака Мариуша Ваха у мечу одржаном на Тајланду без телевизијског преноса.
Послије успјешног викенда за обоју британских шампиона, њихов дуго најављивани међусобни окршај дјелује ближе него икада. Према наводима британских медија, уговори су већ потписани, али мјесто одржавања борбе још није званично потврђено.
Као једна од могућности помиње се стадион "Вембли", гдје би меч могао да почне у два часа послије поноћи по британском времену како би одговарао свјетској телевизијској публици. Ипак, промотер Еди Хирн изјавио је да организатор Турки Алалших предност даје одржавању борбе у Сједињеним Америчким Државама.
Џошуа је послије побједе послао и поруку будућем ривалу.
"Ишчупаћу му срце. Ја сам најопаснији и најсуровији шампион који је икада постојао. Шалу на страну, поштујем све што је урадио и постигао, али сада је дошло наше вријеме. Надам се да ће навијачи уживати", поручио је британски боксер.
"Он је снажан момак. Мислим да Еди сада жели да га потпише. Има свијетлу будућност и, уз још мало искуства, може да буде раме уз раме са свима нама. Показао је колико је чврст и пружио ми је озбиљан тест. Али, то шампиони раде – падну, па устану. То је живот", закључио је Џошуа.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
06
11
57
11
51
11
50
11
49
Тренутно на програму