Како је избјегнута апокалипса: Ова тајна служба спријечила Ал-Каиду да понови 11. септембар

Аутор:АТВ редакција
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Британске безбједносне службе спријечиле су 2006. године план напада Ал Каиде на трансатлантске летове употребом течних експлозива, који је према процјенама могао да изазове више жртава него напади у Сједињеним Америчким Државама 11. септембра 2001. године, наводи се у документарној емисији посвећеној операцији "Оверт".
Операција британске обавјештајне службе МИ5 и полиције покренута је током љета 2006. године, након што су истражитељи открили мрежу осумњичених који су планирали да седам путничких авиона на трансатлантским линијама оборе импровизованим бомбама направљеним од течних хемикалија, преноси "Sun".
Двојица припадника МИ5 први пут су послије 20 година јавно говорили о тајној акцији током које су ушли у стан у источном Лондону, за који се сумњало да га користе припадници Ал Каиде. Тајни агенти, ушли су у стан знајући да би унутра могао бити експлозив и надајући се да ниједан од терориста више није тамо.
Говорећи анонимно у документарцу ИТВ-а под називом "Терор на небу: Заустављање завјере са течном бомбом", "Ден" из МИ5 је открио: "Био је императив да се уђе тамо и сазна шта ови момци раде".
Њихов задатак био је да прикупе доказе и поставе уређаје за прислушкивање, док је постојала бојазан да би у објекту могли да се налазе експлозиви.
У стану су пронађене пластичне боце за напитке, батерије и посуде са течношћу за коју се сумњало да је намењена изради експлозива.
Снимци од 3. августа 2006. године показују терористе како буше дно боца и убризгавају водоник-пероксид са адитивом који течности даје изглед наранџастог безалкохолног пића.
Британске службе су пратиле 24 осумњичена припадника мреже, а истрага је добила међународне размјере. Ситуација је постала посебно хитна када су неки од осумњичених почели да снимају опроштајне видео-поруке, што је указивало да би напад могао ускоро да буде изведен.
Тадашњи британски министар унутрашњих послова Џон Рид рекао је да је постојала дилема између потребе да се прикупе довољни докази за судски поступак и ризика да се чека предуго.
- Ако бисмо због одлагања погрешили и завереници убили две или три хиљаде људи, ниједна влада не би могла да преживи такву процјену - рекао је Рид, а преноси Танјуг.
Агенти су поставили прислушне уређаје у сваку собу и камеру у кухињу, а од виталне важности је било да не оставе никакав траг да су икада били тамо.
- Не одајете игру. Ако прођете кроз врата која су одшкринута, враћате их у потпуно исти положај - рекао је "Ден".
Снимци од 3. августа 2006. године показују терористе како буше дно боца и убризгавају водоник-пероксид са адитивом како би изгледало наранџасто.
Америчке службе су биле укључене у истрагу, а тензије између Лондона и Вашингтона порасле су када је ЦИА добила информацију о кретању Рашида Рауфа, Британца пакистанског поријекла за кога се вјеровало да је један од организатора плана.
Након његовог хапшења у Пакистану 9. августа 2006. године, британске власти су убрзале акцију. Истог дана извршени су претреси у Лондону, Хај Викомбу и Бирмингему, а свих 24 осумњичених је ухапшено.
Откривање плана довело је до великих промјена у правилима авио-саобраћаја, укључујући забрану уношења већих количина течности у ручном пртљагу путника на аеродромима широм свијета.
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