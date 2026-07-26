Logo

Ово је осумњичени за напад током Параде поноса: Издато хитно упозорење

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 08:20

Коментари:

0
Ово је осумњичени за напад током Параде поноса: Издато хитно упозорење
Фото: Polizei Berlin

Њемачке власти у недјељу су расписале потјерницу за бјегунцем осумњиченим за налијетање комбијем у близини берлинског Прајда, у којем је погинула једна особа, а најмање 16 их је повријеђено.

Полиција и тужилаштво затражили су помоћ јавности у проналаску 21-годишњег осумњиченог Абдула Б.

Власти су раније саопштиле да су идентификовале осумњиченог који је повезан с исламистичким групама у њемачкој пријестоници.

Абдула Б.
Абдула Б.

Полиција је објавила и опис мушкарца за којим трага након напада. Ријеч је о мушкарцу витке грађе, високом око 190 центиметара, с црном косом. У вријеме напада наводно је носио црну мајицу с капуљачом и бијеле панталоне. Из полиције су упутили упозорење грађанима да не прилазе осумњиченом ако га виде, јер би могао бити наоружан и опасан, већ да одмах позову хитни број 110.

Осумњичени познат полицији

„Мушкарац је познат полицији и припада исламистичкој сцени у Берлину“, изјавио је портпарол полиције Флоријан Нат.

Осумњичени је наводно у мају ове године пуштен из васпитне установе. Још није потврђено да ли је он управљао возилом. У близини мјеста напада полиција је заплијенила празан и тешко оштећен аутомобил.

Полиција позива грађане који имају информације о томе гдје се Абдул Б. налази да се јаве путем полицијског портала за дојаве или у било коју полицијску станицу.

За сада нису објављени додатни детаљи о његовом кретању нити околностима под којима је побјегао.

Инцидент се догодио у близини Параде поноса у Берлину. Према наводима власти, у налијетању комбијем једна особа је смртно страдала, док је најмање 16 људи повријеђено, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Берлин

Њемачка

Парада поноса Берлин

Парада поноса

Коментари (0)

Више из рубрике

Украјинци напали ирански брод, из Техерана стигао одговор: Биће посљедица!

Свијет

Украјинци напали ирански брод, из Техерана стигао одговор: Биће посљедица!

4 ч

0
Аутом улетио у "Параду поноса" у Берлину, има мртвих и повријеђених

Свијет

Аутом улетио у "Параду поноса" у Берлину, има мртвих и повријеђених

4 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће, у петак, 24. јула 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп отказао нападе на Иран

4 ч

0
Фотографија снимљена хеликоптером за координацију спасавања француске цивилне безбедности приказује Ербас А400М како се први пут спушта изнад пожара у близини Лаканоа у Француској, у суботу 25. јула 2026. године, усред погоршања суше након топлотног таласа и несташице воде широм Француске.

Свијет

Чиме то Французи гасе пожар? Ово су урадили први пут

14 ч

1

  • Најновије

12

24

Потврђено за АТВ: Сви планинари из Херцеговине који су на Елбрусу су добро

12

23

Техеран прекинуо операције као одговор на америчку обуставу напада

12

06

Обиљежени Дан и крсна слава општине Челинац

11

57

Познат идентитет планинара који су страдали на Елбрусу, сви из Зенице

11

51

Тресло се тло на југу Ирана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима