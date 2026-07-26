Ово је осумњичени за напад током Параде поноса: Издато хитно упозорење

Аутор:АТВ редакција
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Њемачке власти у недјељу су расписале потјерницу за бјегунцем осумњиченим за налијетање комбијем у близини берлинског Прајда, у којем је погинула једна особа, а најмање 16 их је повријеђено.
Полиција и тужилаштво затражили су помоћ јавности у проналаску 21-годишњег осумњиченог Абдула Б.
Власти су раније саопштиле да су идентификовале осумњиченог који је повезан с исламистичким групама у њемачкој пријестоници.
Полиција је објавила и опис мушкарца за којим трага након напада. Ријеч је о мушкарцу витке грађе, високом око 190 центиметара, с црном косом. У вријеме напада наводно је носио црну мајицу с капуљачом и бијеле панталоне. Из полиције су упутили упозорење грађанима да не прилазе осумњиченом ако га виде, јер би могао бити наоружан и опасан, већ да одмах позову хитни број 110.
„Мушкарац је познат полицији и припада исламистичкој сцени у Берлину“, изјавио је портпарол полиције Флоријан Нат.
Осумњичени је наводно у мају ове године пуштен из васпитне установе. Још није потврђено да ли је он управљао возилом. У близини мјеста напада полиција је заплијенила празан и тешко оштећен аутомобил.
Полиција позива грађане који имају информације о томе гдје се Абдул Б. налази да се јаве путем полицијског портала за дојаве или у било коју полицијску станицу.
За сада нису објављени додатни детаљи о његовом кретању нити околностима под којима је побјегао.
Инцидент се догодио у близини Параде поноса у Берлину. Према наводима власти, у налијетању комбијем једна особа је смртно страдала, док је најмање 16 људи повријеђено, преноси Индекс.
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