Трамп отказао нападе на Иран

Аутор:АТВ редакција
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Први пут послије готово двије седмице САД у ноћи између петка и суботе нису извеле ударе на Иран, док, према наводима Аксиоса, Вашингтон оставља простор за наставак преговора. Истовремено, поново су ескалирали сукоби у Јемену. Техеран и Кијев размијенили су оптужбе поводом инцидента у Каспијском језеру.
Ноћ између петка и суботе била је прва послије готово двије седмице у којој САД нису извеле ударе на Иран.
Према наводима Аксиоса, предсједник САД Доналд Трамп наложио је војсци да за сада не напада Иран, иако се, према наводима тог портала, и даље припремају планови за могуће масовне ударе, док Вашингтон оставља простор за наставак преговора.
Портпарол Корпуса гарде исламске револуције тврди да су ирански напади уништили америчке авионе у базама широм региона.
Истовремено, Техеран је осудио, како наводи, украјински напад на ирански трговачки брод у Каспијском језеру, у којем је погинуо један морнар, док је предсједник Украјине Володимир Зеленски изјавио да су украјинске снаге напале руски ратни брод и пловила која превозе војни терет повезан с Ираном.
Јеменска војска, уз подршку Саудијске Арабије, извела је ваздушне ударе на положаје Хута, док је та група саопштила да је гађала постројења компаније "Арамко" у Саудијској Арабији.
Извори из грчких безбједносних служби навели су за Ројтерс да су пресретнуте двије балистичке ракете испаљене из Јемена на рафинерију нафте у мјесту Јанбу.
Палестинске власти саопштиле су да је у израелским нападима на Појас Газе за 48 сати погинуло најмање шест, а рањено 37 људи. Наводе да је од ступања на снагу "прекида" ватре у октобру 2025. године погинула 1.191, а рањене су 3.853 особе.
(РТС)
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