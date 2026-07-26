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Трамп отказао нападе на Иран

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 07:57

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Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће, у петак, 24. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Први пут послије готово двије седмице САД у ноћи између петка и суботе нису извеле ударе на Иран, док, према наводима Аксиоса, Вашингтон оставља простор за наставак преговора. Истовремено, поново су ескалирали сукоби у Јемену. Техеран и Кијев размијенили су оптужбе поводом инцидента у Каспијском језеру.

Ноћ између петка и суботе била је прва послије готово двије седмице у којој САД нису извеле ударе на Иран.

Према наводима Аксиоса, предсједник САД Доналд Трамп наложио је војсци да за сада не напада Иран, иако се, према наводима тог портала, и даље припремају планови за могуће масовне ударе, док Вашингтон оставља простор за наставак преговора.

Портпарол Корпуса гарде исламске револуције тврди да су ирански напади уништили америчке авионе у базама широм региона.

Истовремено, Техеран је осудио, како наводи, украјински напад на ирански трговачки брод у Каспијском језеру, у којем је погинуо један морнар, док је предсједник Украјине Володимир Зеленски изјавио да су украјинске снаге напале руски ратни брод и пловила која превозе војни терет повезан с Ираном.

Јеменска војска, уз подршку Саудијске Арабије, извела је ваздушне ударе на положаје Хута, док је та група саопштила да је гађала постројења компаније "Арамко" у Саудијској Арабији.

Извори из грчких безбједносних служби навели су за Ројтерс да су пресретнуте двије балистичке ракете испаљене из Јемена на рафинерију нафте у мјесту Јанбу.

Палестинске власти саопштиле су да је у израелским нападима на Појас Газе за 48 сати погинуло најмање шест, а рањено 37 људи. Наводе да је од ступања на снагу "прекида" ватре у октобру 2025. године погинула 1.191, а рањене су 3.853 особе.

(РТС)

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