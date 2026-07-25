Метеоролог: "Сигнале за ово имамо већ данима, али смо намјерно оклијевали да их објавимо“

Аутор:АТВ редакција
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Према најновијој прогнози аустријског метеоролошког сервиса Тауернветер, ту земљу, као и околне државе средње Европе, очекује још четири до пет пријатних љетних дана. Након тога, на самом прелазу из једног мјесеца у други, по свему судећи стиже топлотни талас који ће далеко надмашити јунски, а температуре би могле достићи, па и премашити, највише икада измјерене вриједности у историји Аустрије, пише „Хојте.ат“, а преноси „Јутарњи лист“.
"Сигнале за ово имамо већ данима. Намјерно их нисмо објављивали и данима смо оклијевали да ово ставимо на папир", објавио је у петак ујутро Давид Кауфман из Тауернветера.
Како је навео, за то постоје два разлога. Најавити топлотни талас десет дана унапријед метеоролошки је неодговорно све док постоје велика одступања међу моделима.
У почетку је углавном амерички Глобални систем прогнозе (GFS) Националне управе за океане и атмосферу (NOAA) израчунавао екстремне вриједности. Европски модели ИФС и АИФС такође су показивали изузетно врућ период, али са знатно умјеренијим температурама.
Bei der anstehenden neuen #Hitze zeichnet sich ab, dass es umso heftiger und länger gehen könnte, umso weiter man im Süden wohnt. Im Norden mit Glück nur zwei heiße Tage, dann könnte die Nordsee helfen. — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) July 25, 2026
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Међутим, распон одступања у међувремену се драстично смањио. Европски модели постају све поузданији у својим прогнозама, објашњава Кауфман.
"Када три независна рачунарска система различите конструкције дођу до истог резултата, а одступања се истовремено смање, то је тренутак у којем морамо проговорити".
Одмах затим додао је и прилично суморну опаску:
"Радо бисмо ублажили ову прогнозу, али у овом тренутку мало тога указује на то да ћемо то моћи да учинимо".
Најприје, ипак, стиже једна добра вијест. Током викенда и све до уторка Аустрију и околне земље очекује пријатно љетно вријеме. Међутим, од сриједе температуре почињу да расту.
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"И за сада не престају да расту", каже Кауфман.
Прогноза за наредних 14 дана за Клагенфурт од четвртка показује температуре од 35 степени и више без прекида, са врхунцем између 2. и 4. августа, када се очекује неподношљивих 38 до 39 степени.
У Лијенцу су могуће још више температуре, па би већ од 30. јула могло бити константних 38 степени.
Поређења ради, 39 степени у Клагенфурту представљало би нови температурни рекорд за ту мјерну станицу. У Лијенцу израчунати врхунци премашују вриједност измјерену у Делаху у Корушкој, који од 2013. године држи апсолутни историјски рекорд за Корушку и Источни Тирол.
Екстремна врућина неће се зауставити ни пред главним алпским гребеном. Модели Тауернветера за Беч од 31. јула показују непрекидан низ температура од 37 до 41 степен, са врхунцем 3. августа.
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"Гдје ће на крају заиста бити измјерена највиша температура у Аустрији, тренутно је немогуће рећи. Најтоплије ће вјероватно бити на југу и истоку земље", наводи Кауфман.
Кандидати за температурни рекорд су долине и котлине Корушке и Источног Тирола, попут Лавантала, Јаунтала или горњег Драутала, као и источне и југоисточне равнице – Мархфелд, Бечка котлина, подручје Нежидерског језера, јужно Градишће и јужна Штајерска.
Сва та подручја улазе у обзир, а многа од њих већ су у прошлости обарала температурне рекорде.
Метеоролог наглашава:
"Сигурно је само једно: ако се актуелни прорачуни обистине, апсолутни рекорди неће бити угрожени само у појединим покрајинама, него практично свуда".
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Највиша температура икада измјерена у Аустрији износи 40,5 степени, а забиљежена је 8. августа 2013. године у Бад Дојч-Алтенбургу.
Рекорд за Корушку и Источни Тирол износи 39,9 степени и измјерен је 2013. године у Делаху, док рекорд за Тирол износи 38,9 степени и забиљежен је у Лијенцу.
У самом центру Беча 28. јуна ове године измјерено је тачно 40 степени, што је представљало нови рекорд те мјерне станице.
Десет дана у метеорологији представља изузетно дуг период. Регионални модели високе резолуције дају прогнозе за свега два до три дана, а ријетко до пет дана унапријед.
Када је ријеч о периоду дужем од седам дана, практично све метеоролошке службе и апликације у свијету ослањају се на иста два глобална модела – ИФС и ГФС.
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"Када се ИФС и ГФС разилазе, нико не може озбиљно да каже који је модел у праву. Али када се поклопе као сада, то је најјачи аргумент који метеорологија може да понуди десет дана унапријед", констатује Кауфман.
Упркос свему, нада се да ће прогноза у наредним данима ипак бити ублажена.
Реални сценарији за ублажавање, односно „оно што би Аустрију још могло спасити“, и даље постоје. Ранији продор хладнијег фронта са запада прекинуо би стварање топлотне куполе.
Такође, нешто другачија висинска струјања могла би најтоплији ваздух усмјерити западније или источније од Аустрије.
Чак и ако се општа временска ситуација одржи, локални фактори, попут влаге у земљишту, јутарње облачности и ефеката фена, одлучиваће о посљедња два или три степена, истиче метеоролог.
"Управо ти степени чине разлику када је ријеч о обарању рекорда", тврди Кауфман.
Због тога овај топлотни талас „у овом облику није ни загарантован нити искључен“, закључио је за „Хојте“, а преноси „Јутарњи лист“.
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