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Прва жртва пожара у Шпанији

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 20:30

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Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Шумски пожари однијели су прву жртву у Шпанији, саопштило је шпанско Министарство унутрашњих послова.

У саопштењу се наводи да је тијело мушкарца пронађено у аутомобилу у близини Валенсије.

Три пожара у околини Мадрида, од којих су се два спојила у петак, навела су шпанске власти да први пут прогласе националну ванредну ситуацију.

Шпанска служба цивилне заштите саопштила је да очекује да током дана стигну још четири авиона за гашење пожара, два из Италије и два из Грчке.

Ватрогасни авиони из Холандије и Португалије већ су распоређени у Шпанији.

Истовремено, велики шумски пожари у Француској премјестили су се у унутрашњост и крећу се према Бордоу.

Стотине хиљада људи евакуисано је у обје земље због пожара, најновијих природних катастрофа повезаних са дуготрајним сушним периодима и узастопним топлотним таласима за које научници кажу да су погоршани климатским промјенама.

У дијелу Француске погођеном пожарима температура ваздуха у јулу у просјеку је износила 32,2 степена Целзијусова, што је за 7,3 степена више од просјечног максимума између 1961. и 1990. године.

"Очекујемо борбу која ће бити дуга и веома тешка", рекао је новинарима француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез.

Оружане снаге Француске су ангажоване да помогну преоптерећеним ватрогасним бригадама.

У поподневним часовима, војни транспортни авион "А400М", највећи у француској флоти, придружио се акцији гашења шумског пожара, преноси Срна.

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Тагови :

Шпанија

пожар

жртве

ватра

Велики шумски пожар

Ватрогасци

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