Некадашњи кошаркаш Црвене звезде Лука Вилдоза потписао за Партизан

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашки клуб Партизан је потврдио најновије појачање у својим редовима. То је аргентински кошаркаш Лука Вилдоза, који стиже у клуб послије сезоне у Виртусу из Болоње, а, овај трансфер је помало и узбуркао јавност пошто је он наступао за Црвену звезду.
Лука Вилдоза је у Звезди постао миљеник навијача, волели су га сви, поготово због оног мјесеца кад је постао и МВП мјесеца, а онда је играо за Панатинаикос, Олимпијакос и на крају Виртус из Болоње, гдје је имао солидну сезону.
Јасно је да Вилдоза не пружа партије као раније, да се нешто десило код њега, али је сигурно да може бити од користи у црно-бијелом.
Иначе, Лука Вилдоза неће имати ни велику плату у екипи Партизана, јер како пише Телеспорт, он је добио 750.000 евра за прву сезону, те 800.000 за других годину дана (ако остане у Београду).
У поређењу са данашњим ценама и тржиштем, то уопште није велики новац који би могао вишеструко да се исплати Партизану.
(Телеграф)
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