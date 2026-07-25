Партизан представио ново појачање, стигао Никола Танасковић

Kao pionir se crno-beloj porodici priključio 2011. godine, a kao junior je u decembru 2015. potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Partizanom.



Danas se kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten podgoričke Budućnosti, Nikola Tanasković vraća svojoj kući!🖤🤍



Krilni… pic.twitter.com/sJEfB6pmKo