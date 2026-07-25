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Партизан представио ново појачање, стигао Никола Танасковић

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 14:19

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Партизан представио ново појачање, стигао Никола Танасковић
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Никола Танасковић нови је кошаркаш Партизана. Појачаће црно-бијеле на центарским позицијама.

Партизан је наставио са формирањем тима за нову сезону, а црно-бијели дрес поново ће носити Никола Танасковић, који се послије низа успјешних сезона враћа у клуб у којем је направио прве кошаркашке кораке.

Танасковић је дио Партизановог система постао још 2011. године као пионир, а четири године касније, у децембру 2015, потписао је и свој први професионални уговор са црно-бијелима.

У Хумску се сада враћа као репрезентативац Србије и доскорашњи капитен Будућности, иза којег је запажен период у подгоричком клубу.

Крилни центар, рођен 21. октобра 1997. године, са Партизаном потписао је вишегодишњи уговор и представљаће једно од појачања црно-бијелих у наредним сезонама.

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Тагови :

Никола Танасковић

КК Партизан

кошарка

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