Партизан представио ново појачање, стигао Никола Танасковић

Аутор:АТВ редакција
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Никола Танасковић нови је кошаркаш Партизана. Појачаће црно-бијеле на центарским позицијама.
Партизан је наставио са формирањем тима за нову сезону, а црно-бијели дрес поново ће носити Никола Танасковић, који се послије низа успјешних сезона враћа у клуб у којем је направио прве кошаркашке кораке.
Танасковић је дио Партизановог система постао још 2011. године као пионир, а четири године касније, у децембру 2015, потписао је и свој први професионални уговор са црно-бијелима.
Kao pionir se crno-beloj porodici priključio 2011. godine, a kao junior je u decembru 2015. potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Partizanom. — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 25, 2026
Danas se kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten podgoričke Budućnosti, Nikola Tanasković vraća svojoj kući!🖤🤍
Krilni… pic.twitter.com/sJEfB6pmKo
У Хумску се сада враћа као репрезентативац Србије и доскорашњи капитен Будућности, иза којег је запажен период у подгоричком клубу.
Крилни центар, рођен 21. октобра 1997. године, са Партизаном потписао је вишегодишњи уговор и представљаће једно од појачања црно-бијелих у наредним сезонама.
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