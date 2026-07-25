Сутра топло, у појединим дијеловима пљускови

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује топло вријеме уз јаче наоблачење које ће локално условити пролазну кишу и пљускове са грмљавином.
Јутро ће у већини крајева бити ведро, на западу облачније, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На југу се током дана очекује наоблачење са кишом и пљусковима са грмљавином, а понегдје ће бити и јачих пљускова са непогодама, градом и јаким вјетром.
Током дана биће и вјетровито, уз јаке ударе југозападног вјетра, а у Херцеговини, при јачим пљусковима јак до олујни јужних смјерова, док ће на сјеверу вјетар бити углавном слаб до умјерен.
Минимална температура ваздуха биће од 11 до 17, а максимална од 30 до 35 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у БиХ данас преовладава сунчано вријеме.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Соколац, Хан Пијесак и Чемерно 19, Мраковица 20, Сребреница и Сарајево 23, Тузла и Мркоњић Град 24, Добој и Вишеград 25, Бијељина, Србац и Билећа 27, Бањалука, Приједор и Требиње 28 и Мостар 31 степен Целзијусов, преноси Срна
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