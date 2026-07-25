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Кина на удару: Активиране ванредне мјере, власти наређују евакуацију

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 15:32

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Кина на удару: Активиране ванредне мјере, власти наређују евакуацију
Фото: Tanjug / AP / Achmad Ibrahim

Кинески државни штаб за контролу поплава и ублажавање посљедица суше подигао је данас на трећи ниво мјере реаговања у провинцији Гуангдонг, усљед јачања тајфуна Ноул.

Истовремено, активиран је четврти ниво мјера одбране од поплава за провинције Ђангси и Хунан, пренела је агенција Синхуа.

Очекује се да ће тајфун Ноул, дванаести ове године, стићи до копна на потезу између Хонгконга и Хуилаија у провинцији Гуангдонг у периоду од суботе увече до недеље ујутру.

Усљед утицаја тајфуна, очекује се да ће дијелови сјевероисточног дијела Јужнокинеског мора, источна обала Гуангдонга и естуар Бисерне ријеке бити погођени ударима олујног вјетра, наводи агенција.

Истовремено, обилне падавине прогнозиране су за дијелове провинција Гуангдонг, Хунан и Ђангси.

Канцеларија штаба и Министарство за управљање ванредним ситуацијама одржали су данас заједничке консултације са Кинеском метеоролошком управом, Министарством водних ресурса и надлежним органима из девет региона.

На састанку је затражена темељна процена ситуације у вези са становништвом и кључним објектима у подручјима изложеним тајфунима, уз позив локалним властима да што пре евакуишу мештане из зона високог ризика и осигурају да нико не остане угрожен.

Надлежним службама је такође наложено да појачају процену ризика од катастрофа и распореде снаге за спасавање у угроженим подручјима.

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Тагови :

Кина

Поплаве

Тајфун

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