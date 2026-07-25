Кина на удару: Активиране ванредне мјере, власти наређују евакуацију

Аутор:АТВ редакција
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Кинески државни штаб за контролу поплава и ублажавање посљедица суше подигао је данас на трећи ниво мјере реаговања у провинцији Гуангдонг, усљед јачања тајфуна Ноул.
Истовремено, активиран је четврти ниво мјера одбране од поплава за провинције Ђангси и Хунан, пренела је агенција Синхуа.
Очекује се да ће тајфун Ноул, дванаести ове године, стићи до копна на потезу између Хонгконга и Хуилаија у провинцији Гуангдонг у периоду од суботе увече до недеље ујутру.
Typhoon Noul is about to make landfall on the coast of Guangdong, China. A strong squall line first hit central Guangdong, bringing strong winds and heavy rain to Shenzhen and Guangzhou. pic.twitter.com/8J2JZiU90e— Jim (@yangyubin1998) July 25, 2026
Усљед утицаја тајфуна, очекује се да ће дијелови сјевероисточног дијела Јужнокинеског мора, источна обала Гуангдонга и естуар Бисерне ријеке бити погођени ударима олујног вјетра, наводи агенција.
Истовремено, обилне падавине прогнозиране су за дијелове провинција Гуангдонг, Хунан и Ђангси.
Канцеларија штаба и Министарство за управљање ванредним ситуацијама одржали су данас заједничке консултације са Кинеском метеоролошком управом, Министарством водних ресурса и надлежним органима из девет региона.
На састанку је затражена темељна процена ситуације у вези са становништвом и кључним објектима у подручјима изложеним тајфунима, уз позив локалним властима да што пре евакуишу мештане из зона високог ризика и осигурају да нико не остане угрожен.
Надлежним службама је такође наложено да појачају процену ризика од катастрофа и распореде снаге за спасавање у угроженим подручјима.
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