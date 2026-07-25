Игњатовићева посјетила дјецу која љетују у Бечићима

Аутор:АТВ редакција
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Министар породице, омладине и спорта Републике Српске Ирена Игњатовић посјетила је данас дјецу која бораве на љетовању у Бечићима у оквиру пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске".
Игњатовићева је истакла да дјеца уживају и да је за њих изузетно значајно све што им је омогућено у оквиру овог пројекта који организује Јавни фонд за дјечију заштиту Српске, објављено је на страници ресорног министарства на "Инстаграму".
"Ово је јединствено искуство и за дјецу и за просвјетне раднике и друго особље које борави са њима, а успомене им остају за цијели живот", рекла је Игњатовићева,
У посјети учесницима седме смјене пројекта био је и директор Јавног фонда за дјечију заштиту Недељко Јовић који је захвалио Министарству и Влади Републике Српске за континуирану подршку пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске".
"Дјечији осмјеси и радост потврда су да оно што радимо има смисла и да заједничким радом и трудом доприносимо да пројекат траје 24 године, на велико задовољство наших корисника", рекао је Јовић.
Из Фонда наводе да су малишани из Добоја, Станара, Петрова, Прњавора, Бањалуке, Кнежева, Братунца и Сокоца приредили пригодан културно-забавни програм.
Пројекат "Социјализација дјеце Републике Српске" ове године се реализује у 13 смјена у периоду од 1. јуна до 24. септембра.
Између осталих, намијењен је дјеци са хроничним обољењима, посебно талентованој дјеци, малишанима без родитељског старања, дјеци из структурално и функционално промијењених породица, дјеци жртвама насиља и трговине дјецом.
Према ријечима организатора, циљ пројекта је да се дјеци која се свакодневно сусрећу са животним тешкоћама омогући да уживају у ситницама и радостима које су доступне њиховим вршњацима.
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