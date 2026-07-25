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Додик: Српска живи кроз пријатељства, заједништво и поштовање према својим људима

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 16:53

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Милорад Додик у Којићима
Фото: X/Milorad Dodik

Седамдесет седми рођендан мог дугогодишњег пријатеља Мирка Којића. Данас сам искористио прилику да посјетим oпштину Србац и да заједно обиљежимо његов рођендан, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Мирко је човјек рада, части и доброг срца, стуб своје породице и свог краја. Такви људи су тиха снага Републике Српске", навео је Додик на Иксу.

Он се захвалио домаћинима у Српцу на срдачном дочеку. "Жив ти био, пријатељу, на здравље и радост! Нека те прате мир, срећа и унучад око стола још много година", навео је Додик и додао:

"Република Српска живи кроз пријатељства, заједништво и поштовање према својим људима. Срећан 77. рођендан, Мирко!"

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Тагови :

Милорад Додик

Мирко Којић

Србац

рођендан

Честитка

Коментари (1)

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