Додик: Српска живи кроз пријатељства, заједништво и поштовање према својим људима

Аутор:АТВ редакција
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Седамдесет седми рођендан мог дугогодишњег пријатеља Мирка Којића. Данас сам искористио прилику да посјетим oпштину Србац и да заједно обиљежимо његов рођендан, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Мирко је човјек рада, части и доброг срца, стуб своје породице и свог краја. Такви људи су тиха снага Републике Српске", навео је Додик на Иксу.
Он се захвалио домаћинима у Српцу на срдачном дочеку. "Жив ти био, пријатељу, на здравље и радост! Нека те прате мир, срећа и унучад око стола још много година", навео је Додик и додао:
Седамдесет седми рођендан мог дугогодишњег пријатеља Мирка Којића. Данас сам искористио прилику да посјетим oпштину Србац и да заједно обиљежимо његов рођендан.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 25, 2026
Мирко је човјек рада, части и доброг срца, стуб своје породице и свог краја. Такви људи су тиха снага Републике… pic.twitter.com/BS7ldWgZtp
"Република Српска живи кроз пријатељства, заједништво и поштовање према својим људима. Срећан 77. рођендан, Мирко!"
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