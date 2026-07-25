Орбан: Влада већ на јесен неће успјети да превазиђе кризу

Аутор:АТВ редакција
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Бивши мађарски премијер Виктор Орбан позвао је своју странку Фидес да пружи отпор арбитрарној владавини његовог насљедника Петра Мађара.
Орбан је у првом већем јавном наступу након пораза на изборима у априлу рекао својим присталицама у румунском граду Баиле Тушнад да Фидес мора да дјелује на потпуно другачији начин и да служи националном отпору.
Он је додао да нова Влада жели да елиминише сву опозицију и да није компетентна да управља земљом.
Орбан је додао да Влада већ на јесен неће успјети да превазиђе кризу коју ће, према његовим ријечима, покренути високе цијене енергената и несташице, пренијела је агенција ДПА.
Он је рекао да његова странка тада мора подржати групе и организације људи који воле слободу.
"Фидес тренутно не функционише као странка, већ као сервисни центар, инкубатор и расадник", изјавио је бивши мађарски премијер.
У првим седмицама свог мандата, Мађар и његова центристичка партија Тиса усвојили су уставне амандмане и законе који знатно смањују шансе да се Орбанова странка врати на власт.
Убудуће нико не може бити премијер више од два пута нити посланик у парламенту више од три мандата.
Мађарска је била дужна да ставио вето на 21. пакет санкција ЕУ, којим се забрањује увоз руских енергената у Европу, изјавио је бивши мађарски премијер Виктор Орбан.
"Будимпешта заинтересована за увоз нафте и гаса из Русије, због чега је била у обавези да стави вето. Не због интереса Русије, већ због интереса Мађарске", рекао је Орбан.
Он је навео да су Мађарску оптуживали да заступа интересе Русије, преносе РИА Новости.
"Та лаж је била успјешна, али је истина управо супротна - ми смо бранили своје интересе. Мађарској су били потребни, а и данас су јој потребни, нафта и гас из Русије. То је у интересу Мађарске", поручио је Орбан у годишњем говору у румунском граду Баиле Тушнад.
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