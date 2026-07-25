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Мирошник: Украјински напад на туристичке кампове је ратни злочин

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 16:16

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Мирошник: Украјински напад на туристичке кампове је ратни злочин
Фото: Investigative Committee of Moscow

Украјински напад на туристичке кампове у регији Запорожја је ратни злочин, изјавио амбасадор руског Министарства спољних послова надлежан за праћење злочина кијевског режима Родион Мирошник.

"У Кириловки је почињен ратни злочин, за који одговорност већ преузима главнокомандујући украјинских оружаних снага, русофоб Михаило Драпатиј, који је недавно постављен на ту функцију", рекао је Мирошник за агенцију РИА Новости.

Запорожје

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Он је истакао да руско Министарство спољних послова тренутно прикупља информације о украјинским ударима на туристичке кампове, које треба доставити међународним тијелима, преноси Срна.

Украјинске снаге су током прошле ноћи користиле беспилотне летјелице за напад на кампове за одмор у насељу Кириловка.

Гувернер Запорошке области Јевгениј Балицки рекао је да је погинуло осам особа, укључујући двоје дјеце, а 14 повријеђено.

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Тагови :

Русија

Украјина

Zaporožje

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