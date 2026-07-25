Језив злочин: Напад на одмаралиште, међу погинулима и дјеца - Русија оптужила Кијев

Аутор:АТВ редакција
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Осам особа је погинуло, а 14 је повријеђено у нападу Оружаних снага Украјине на одмаралиште у Запорошкој области, изјавио је губернатор Запорошке области Јевгениј Балицки.
"Током протекле ноћи, туристичке базе у насељу Кириловка, у саставу Мелитопољског градског округа, биле су мета терористичког напада непријатеља. Засад је познато да је повријеђено 14 особа, међу којима је троје дјеце. Погинуло је осам људи, од којих двоје дјеце", написао је на Телеграму.
Како је додао, на лицу мјеста се налазе оперативне службе, а спасилачке и хитне интервенције су у току.
"Непријатељ је видио и знао на кога усмерава удар, циљано је гађао цивиле. То је стравичан злочин, својствен искључиво украјинском режиму. Нажалост, за њих је ово рат у којем нису у стању да постигну једнакост, па зато лове цивиле, жене и дјецу", поручио је Балицки.
Он је изразио искрено саучешће породицама које су изгубиле своје најмилије, поручивши да ће свим повријеђенима, као и породицама погинулих, бити пружена сва могућа помоћ.
Светлана Петренко, портпарол Истражног комитета Русије, известила је да је покренут кривични поступак због овог терористичког акта.
Како је напоменула, према прелиминарним подацима, у ноћи између 24. и 25. јула 2026. године, оружане формације Украјине су беспилотним летјелицама напале рекреативне центре који се налазе у Кириловки.
"Као резултат злочиначких поступака Оружаних снага Украјине погинули су и повријеђени цивили, укључујући и дјецу. Њихов тачан број се још утврђује. Оштећена је и цивилна инфраструктура", подвукла је Петренко.
Додала је да је на мјесту догађаја организован низ истражних радњи ради прикупљања и обезбјеђивања доказа, као и утврђивања свих околности догађаја.
Истражни комитет Русије је поручио да ће дати кривичну правну оцјену поступака украјинских војника.
(РТ Балкан)
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