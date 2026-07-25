Језива сцена у Турској: Преврнуо се аутобус пун путника, спасиоци извлачили људе из олупине

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Путујући из Кирикалеа ка Самсуну, путници аутобуса доживјели су драматичан тренутак када се возило преврнуло, повредивши 40 особа.
Возач је изгубио контролу над воланом, што је довело до несреће, преносе турски медији.
Инцидент се догодио близу насеља Кимески, а у аутобусу су била 42 путника, укључујући и три радника превозничке компаније, извјештава "Хуријет".
На мјесто несреће одмах су стигле екипе хитне помоћи, полиције, жандармерије и ватрогасаца, као и специјалне службе.
⚡️At least 30 people were injured in a bus accident in Istanbul, including children— NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026
The driver lost control on a slippery road, collided with a car, and then hit a road sign pole, according to TRT Haber. pic.twitter.com/p3J56Yj1w5
Повређени су брзо евакуисани из аутобуса, пружена им је прва помоћ и превезени су у болнице у Кирикалеу. Срећом, према првим информацијама, нико није у животној опасности, преноси Танјуг.
Полиција и жандармерија започеле су истрагу како би разјасниле узрок ове несреће.
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