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Језива сцена у Турској: Преврнуо се аутобус пун путника, спасиоци извлачили људе из олупине

25.07.2026 13:13

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Превртање аутобуса у Турксој
Фото: Društevna mreža X/NEXTA

Путујући из Кирикалеа ка Самсуну, путници аутобуса доживјели су драматичан тренутак када се возило преврнуло, повредивши 40 особа.

Возач је изгубио контролу над воланом, што је довело до несреће, преносе турски медији.

Инцидент се догодио близу насеља Кимески, а у аутобусу су била 42 путника, укључујући и три радника превозничке компаније, извјештава "Хуријет".

На мјесто несреће одмах су стигле екипе хитне помоћи, полиције, жандармерије и ватрогасаца, као и специјалне службе.

Повређени су брзо евакуисани из аутобуса, пружена им је прва помоћ и превезени су у болнице у Кирикалеу. Срећом, према првим информацијама, нико није у животној опасности, преноси Танјуг.

Полиција и жандармерија започеле су истрагу како би разјасниле узрок ове несреће.

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Тагови :

Турска

Саобраћајна несрећа

аутобус

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