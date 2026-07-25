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МУП КС-а јуче уручио чак 1.514 прекршајних налога!

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 14:30

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МУП КС-а јуче уручио чак 1.514 прекршајних налога!

Протекли дан на подручју Сарајева обиљежиле су појачане полицијске контроле и интервенције, те су припадници МУП-а КС уручили чак 1.514 прекршајних налога.

Тако су на подручју Новог Града, на основу раније расписане потраге станице Илијаш због кривичног дјела крађа, ухапсили П.Р. из Сарајева, рођеног 1977. године.

Полицијски службеници станице Нови Град у 13.30 часова ухапсили су Д.Ф. из Сарајева, рођеног 1969. године, због прекршаја и нарушавања јавног реда и мира.

Затим су на подручју општине Илиџа ухапсили С.М. из Сарајева, рођеног 1989. године, због кривичног дјела угрожавање сигурности.

Предузимајући редовне мјере контроле саобраћаја у протеклом дану, полицијски службеници поднијели су 17 захтјева за покретање прекршајног поступка те су уручили 1.514 прекршајних налога.

Било је и више искључења из саобраћаја, па су тако два возача искључена због управљања возилом под дејством алкохола, девет прије стицања права на управљање моторним возилом, два возача јер су управљали аутомобилом за вријеме трајања заштитне мјере забране управљања, те два због управљања возилом под дејством опојних дрога.

Такође је једно возило искључено због истека важења потврде о регистрацији, три јер су нерегистрована, те исто толико због техничке неисправности, преноси Кликс.

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Тагови :

Полиција

МУП Кантон Сарајево

саобраћајни прекршај

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