Осам особа повријеђено у саобраћајној несрећи код Мостара, међу њима и троје дјеце

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се догодила у петак навече на магистралном путу М-17, код скретања за Зрачну луку Мостар, повријеђено је осам особа.
Према информацијама из Министарства унутрашњих послова ХНК, несрећа се догодила око 19:30 сати, а учествовала су два путничка возила - Мерцедес којим је управљао Ј.Ц. (1995.) и Опел за чијим воланом је био М.Г. (1999.).
Оба возача задобила су лакше тјелесне повреде, као и њихови сапутници. У возилу Мерцедес лакше су повријеђени Б.Ц. (2002.), те три малољетне особе рођене 2010., 2022. и 2024. године.
У возилу Опел лакше повреде задобили су Б.В. (1999.) и Ј.Ј. (2000.).
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Због несреће саобраћај се на овој дионици од 19:30 до 21:30 сати одвијао успорено, једном саобраћајном траком наизмјенично. Полицијски службеници обавили су увиђај и раде на утврђивању околности које су довеле до несреће, преноси Аваз.
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