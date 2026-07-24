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Полиција објавила детаље несреће у Хрватској: Погинуло дијете (4), возач из БиХ пријављен

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 22:14

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Четворогодишње дијете погинуло је у тешкој саобраћајној несрећи на ауто-путу А3 код Лужана, а три особе су повријеђене.

Како преноси Индеx.хр, полиција је због изазивања саобраћајне несреће поднијела кривичну пријаву против 45-годишњег држављанина Босне и Херцеговине.

Несрећа се догодила око 14.30, а у њој су учествовала два путничка аутомобила.

Оба возила ударила у заштитну ограду

Увиђајем, који су спровели Жупанијско државно тужилаштво и полиција, утврђено је да 45-годишњак, управљајући аутомобилом босанскохерцеговачких регистарских ознака у смјеру истока, није држао потребно одстојање од возила српских регистарских ознака које се кретало испред њега.

Тим аутомобилом управљала је 43-годишња шведска држављанка, а са њом су се у возилу налазили 42-годишњи мушкарац и дијете рођено 2022. године, такође шведски држављани.

Предњи дио аутомобила којим је управљао 45-годишњак ударио је у задњи дио возила испред себе. Од силине удара оба аутомобила одбачена су са коловоза, ударила у заштитну ограду и након неконтролисаног кретања зауставила се у зауставној траци.

Биће обављена обдукција

У несрећи је 45-годишњи возач тешко повријеђен, док су 43-годишња возачица и 42-годишњи путник лакше повријеђени. Сви су превезени у болницу у Славонском Броду, гдје су задржани на даљем лијечењу.

Упркос покушајима медицинских тимова да га спасу, четворогодишње дијете преминуло је на мјесту несреће. Тијело је превезено у болницу, гдје ће бити обављена обдукција.

Полиција је против 45-годишњака поднијела кривичну пријаву Општинском државном тужилаштву у Славонском Броду због сумње да је починио кривично дјело изазивање саобраћајне несреће у друмском саобраћају.

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Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

погинуло дијете

Полиција

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