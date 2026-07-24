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Фрижидер за људе - јапански изум због све чешћих топлотних таласа

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 22:47

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Фрижидер је кућни апарат намијењен за чување хране, пића и других кварљивих намирница на ниској температури. Хлађењем се успорава развој бактерија и процеси разградње, чиме се значајно продужава свјежина и безбједност хране.
Фото: pexels/Erik Mclean

Јапанска компанија Труско развила је расхладну кабину "Дохиемон БОКС", својеврсни "фрижидер за људе", намјењен за заштиту радника од високих температура и топлотног удара, с обзиром на све чешће и интензивније топлотне таласе.

Овај изум представља занимљиво рјешење за ублажавање посљедица топлотних таласа, у вријеме када температуре широм свијета настављају да расту, преносе медији.

Као и Европа, која се од маја суочава са више периода екстремних врућина, и Јапан биљежи све интензивније топлотне таласе.

У Токију би, на примјер, температура ове недјеље могла да достигне 38 степени Целзијуса, док би због високе влажности ваздуха субјективни осјећај температуре могао да буде и око 45 степени.

Овај велики "фрижидер" са седиштем намијењен је, како наводи компанија, "заштити радника у фабрикама и на градилиштима, као и учесника догађаја на отвореном" од топлотног удара, омогућавајући им да се брзо расхладе помоћу струјања хладног ваздуха.

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Кабина се лако помјера и ради на стандардној утичници од 100 волти.

Ваздух који вентилатори убацују у кабину хлади се до пет степени Целзијуса, чиме се унутрашњост расхлађује на око 15 степени и омогућава брзо смањење осјећаја топлоте у тијелу.

Потрошња енергије је мала, а уређај се аутоматски искључује послије 20 минута како би се спријечило да корисници превише расхладе организам.

У појединим секторима радници већ користе друга рјешења за борбу против врућина, попут јакни "кућо фуку", односно "климатизоване одјеће" за раднике.

Те јакне, опремљене малим вентилаторима на батерије, омогућавају циркулацију ваздуха око тијела и убрзавају испаравање зноја како би се одржала нижа тјелесна температура.

Од када је "Дохиемон БОКС" пуштен у продају 1. априла 2026. године, већ га је купило 130 компанија.

Иако је цијена висока - 1,6 милиона јена, односно око 9.000 евра, потражња је и даље велика.

За компаније то представља стратешку инвестицију, јер бољи услови рада доприносе већем задовољству запослених и њиховој ефикасности.

(спутник србија)

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Тагови :

фрижидер

Јапан

Радници

Фрижидер за људе

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