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"Техеран још није спреман за потписивање споразума"

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 22:41

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Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону, у петак, 24. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Предсједник САД Доналд Трамп изразио је увјерење да Иран још није спреман за споразум са Вашингтоном.

Он је нагласио да трају разговори и да мисли да су "људи у Техерану озбиљни", пренио је Ројтерс.

"Мислим да су до сада најозбиљнији, али то не значи да смо ту. Видјећемо шта ће се догодити", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Техеран

споразум

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Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће, у петак, 24. јула 2026. године, у Вашингтону.

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