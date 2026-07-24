"Техеран још није спреман за потписивање споразума"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изразио је увјерење да Иран још није спреман за споразум са Вашингтоном.
Он је нагласио да трају разговори и да мисли да су "људи у Техерану озбиљни", пренио је Ројтерс.
"Мислим да су до сада најозбиљнији, али то не значи да смо ту. Видјећемо шта ће се догодити", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, преноси Срна.
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