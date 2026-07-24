Погинуо радник на стадиону "Камп Ноу" у Барселони

Аутор:АТВ редакција
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Велика трагедија догодила се у петак на градилишту стадиона "Камп Ноу", гдје су у току завршни радови на реконструкцији дома Барселоне. Како преносе шпански медији, један радник стар 54 године изгубио је живот након тешке несреће која се догодила током извођења грађевинских радова на култном стадиону.
Према информацијама портала ""elcaso.com"", несрећни мушкарац задобио је снажан ударац у главу из за сада неутврђених разлога. На лице мјеста убрзо су стигле екипе хитне помоћи, које су покушале да га реанимирају, али упркос свим напорима нису успјеле да му спасу живот.
Иако прве информације указују на то да је ријеч о несрећи на раду, надлежни органи покренули су истрагу како би утврдили све околности под којима је дошло до трагедије.
Прве претпоставке говоре да је радника највјероватније ударила друга дизалица која се у том тренутку налазила на градилишту, али званична потврда те информације још није стигла. Истражитељи ће саслушати све свједоке и прегледати доступне снимке и документацију како би утврдили тачан узрок смртоносне несреће.
За сада нису саопштени идентитет страдалог радника, његова националност, нити назив компаније за коју је био ангажован. Такође, није познато ни ко је управљао другом дизалицом у тренутку несреће.
Подсјетимо, Барселона се средином прошле сезоне вратила на реновирани "Камп Ноу" и поново почела да игра утакмице пред својим навијачима, али радови на модернизацији једног од најпознатијих стадиона свијета и даље нису у потпуности завршени, преноси Телеграф.
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