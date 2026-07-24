Радикалан потез Летоније: Забрањене руске и бјелоруске књиге, новине и видео-игре

Аутор:АТВ редакција
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Парламент Летоније усвојио је данас измјене закона којима се забрањује увоз широког спектра потрошачке робе из Русије и Бјелорусије која није обухваћена санкцијама Европске уније, а мјере обухватају производе за које посланици сматрају да могу да буду искоришћени за ширење пропаганде и дезинформација, попут књига, новина и видео-игара, као и спортске опреме, играчака, одјеће и обуће.
Како преноси Јуроњуз, измјенама Закона о подршци цивилном становништву Украјине забрањује се увоз одређених индустријских производа поријеклом из Русије и Бјелорусије који нису обухваћени санкцијама, царинама или другим трговинским ограничењима Европске уније.
Како се наводи у образложењу закона, циљ мјера је јачање безбједности летонског друштва и пружање опште подршке Украјини.
Забрана ће се односити и на робу која у Летонију стиже преко трећих земаља, уколико је њено поријекло из Русије или Бјелорусије.
Предсједник парламентарног Одбора за одбрану, унутрашње послове и спречавање корупције Рајмондс Бергманис изјавио је да измјене представљају нови корак у систематском смањењу економских веза са Русијом и Бјелорусијом, уз наставак, како је навео, непоколебљиве подршке Украјини.
Према званичним подацима, увоз робе која је сада обухваћена забраном из Русије и Бјелорусије износио је 12,5 милиона евра у 2025. години, што чини 6,5 одсто преосталог увоза из те двије земље и 0,05 одсто укупног увоза Летоније.
Коначан списак производа на које ће се забрана односити утврдиће Влада Летоније.
Закон ће ступити на снагу дан након проглашења, а забрана увоза биће на снази до 1. јула 2027. године.
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